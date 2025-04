Alexander Zverev insultato a Monaco di Baviera da uno spettatore nella sfida contro Griekspoor

Una vittoria sofferta e in rimonta per Alexander Zverev. Il n.3 del mondo l’ha spuntata nei quarti di finale dell’ATP500 di Monaco di Baviera. Sulla terra rossa bavarese, il padrone di casa ha sconfitto l’olandese Tallon Griekspoor col punteggio di 6-7 (6) 7-6 (3) 6-4 dopo 3 ore e 16 minuti di gioco e in semifinale giocherà contro l’ungherese Fabian Marozsan.

Ne aveva bisogno il teutonico, reduce da un periodo di grande difficoltà, con tanti ko inattesi, tra cui anche quello contro Griekspoor a Indian Wells. Un successo, quindi, dal sapor di rivincita e vedremo se Zverev saprà concludere la propria settimana nel migliore dei modi. Certo, qualche rimpianto c’è per l’olandese che, nel secondo parziale, sul 5-4 ha servito per chiudere la partita e non ha gestito affatto bene la situazione.

Tuttavia, Sascha ha dovuto fare i conti con un episodio particolare. Il tennista, infatti, è stato oggetto di insulti da parte di uno spettatore. Il riferimento è ai suoi casi di giustizia ordinaria nei quali il nativo Amburgo era stato accusato da due sue ex fidanzate Olya Sharypova e Brenda Patea di violenza domestica. Un iter procedurale che ha portato a un accordo tra le parti senza arrivare nei fatti al processo.

Situazioni che hanno lasciato traccia nell’opinione pubblica, ricordando anche quanto accaduto nel corso della cerimonia di premiazione degli Australian Open, dove il n.3 ATP ricevette le stesse accuse dagli spalti. E così, per un comportamento di scarso gradimento nella partita, un tifoso gli ha urlato nell’undicesimo game del secondo set: “Dai, fottuto molestatore “. Per questa ragione, il tennista ha chiesto al giudice di sedia di espellerlo.

For the second time this year, someone in the crowd shouted at Alexander Zverev about the domestic violence accusations against him…this time in his home country of Germany. pic.twitter.com/ClWt5ROuMB

— Tennis Blockade (@tennisblockade) April 18, 2025