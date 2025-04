ATP Madrid, Arnaldi in cerca del successo scaccia-crisi. Giornata molto ‘italiana’ in Spagna

Un nuovo giorno ha inizio alla Caja Magica di Madrid e i riflessi azzurri saranno piuttosto intensi. Tanti tennisti nostrani impegnati quest’oggi, in cerca di vittorie e di soddisfazioni, ma non sarà affatto semplice, in considerazione del livello di difficoltà.

Sul campo Arantxa Sanchez Lorenzo Sonego spera di ritrovare le sensazioni degli Australian Open, affrontando una sua vecchia conoscenza come il serbo Miomir Kecmanovic. Il bilancio è di 3-2 in favore del torinese, che però ha perso l’unico match disputato sulla terra rossa, ovvero a Rio de Janeiro (Brasile) nel 2022. Certo, la terra madrilena è molto particolare e forse potrebbe venire più incontro alle caratteristiche di Sonny.

Sul campo 6 Matteo Arnaldi spera di ritrovare la retta via. Un periodo complicato per il giocatore allenato da Alessandro Petrone: sconfitte dolorose al primo turno e la difficoltà di esprimere un tennis percentuale, in un gioco fatto di troppi rischi. Scopriremo quest’oggi contro un “regolarista” come Borna Coric se il ligure sarà maggiormente equilibrato, anche perché il suo avversario si sta ritrovando dopo le vittorie a livello Challenger messe insieme.

Sul campo 8 saranno due i tennisti del Bel Paese a giocare. Il programma sarà aperto da Mattia Bellucci che affronterà il bosniaco Damir Dzumhur. Il mancino nostrano, sulla carta, ha un incontro in cui può prevalere, ma il suo tennis così creativo dipende tanto dalla vena ispiratrice. Si spera di avere un Bellucci al punto giusto, ben supportato anche dal servizio.

A seguire, Luciano Darderi se la vedrà contro il francese Quentin Halys. L’italo-argentino dovrà impostare un match di ritmo, al cospetto di un giocatore molto potente, che da fermo sa tirare molto forte, ma dal punto di vista della mobilità ha qualche problema. Per dovere di cronaca, nel tabellone femminile, ci sarà anche Lucia Bronzetti che disputerà il confronto di 2° turno difficilissimo con la n.5 WTA, Madison Keys.