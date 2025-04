Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 24 aprile, ordine delle partite, tv, streaming

Oggi, giovedì 24 aprile, terza giornata di incontri del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, assisteremo a un day-2 molto interessante in cui ci sarà tanta Italia ad essere coinvolta, a caccia del secondo turno. Dopo il bilancio di 2 vittorie e 1 sconfitta di ieri, altri cinque azzurri saranno chiamati in causa.

Sul campo Arantxa Sanchez, Lorenzo Sonego e Lucia Bronzetti avranno due sfida molto complicate. Il piemontese giocherà contro il serbo Miomir Kecmanovic, mentre la romagnola la sfida di secondo turno contro la n.5 WTA, Madison Keys. Inutile dire che soprattutto per quest’ultima quanto la sfida sia complicata.

Matteo Arnaldi, invece, giocherà sul campo 6 contro il croato Borna Coric e si augura di ritrovare la retta via dopo una parte di stagione altamente negativa. Sul campo 8 Mattia Bellucci e Luciano Darderi andranno a completare il quadro italiano. Il lombardo è atteso dal confronto col bosniaco Damir Dzumhur e spera di avere le soluzioni per vincere, mentre l’italo-argentino se la vedrà contro l’insidioso francese Halys.

La terza giornata di incontri del torneo di Madrid, prevista quest’oggi a partire dalle ore 11.00, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. La trasmissione del circuito femminile sarà in simulcast con SuperTennis HD e in streaming su supertennis.tv e Supertennix. OA Sport coprirà con le dirette live testuali dei match di Arnaldi, Sonego e di Bellucci.

CALENDARIO ATP MADRID 2025

Giovedì 24 aprile

Manolo Santana Stadium – ore 11:00

Aleksandar Vukic AUS vs Kei Nishikori JPN

Mirra Andreeva RUS vs Marie Bouzkova CZE (Non prima 13:00)

Alexandra Eala PHI vs Iga Swiatek POL

Joao Fonseca BRA vs Elmer Moller DEN (Non prima 19:00)

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00

Belinda Bencic SUI vs Clara Tauson DEN

Lorenzo Sonego ITA vs Miomir Kecmanovic SRB

Martin Landaluce ESP vs Cameron Norrie GBR

Madison Keys USA vs Lucia Bronzetti ITA (Non prima 17:00)

Reilly Opelka USA vs Rinky Hijikata AUS

Stadium 3 – ore 11:00

Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Magdalena Frech POL

Maya Joint AUS vs Emma Navarro USA

Botic van de Zandschulp NED vs Jan-Lennard Struff GER

Learner Tien USA vs Marcos Giron USA

Yunchaokete Bu CHN vs Jacob Fearnley GBR

Court 4 – ore 11:00

David Goffin BEL vs Alexandre Muller FRA

Zizou Bergs BEL vs Yoshihito Nishioka JPN

Diana Shnaider RUS vs Katie Volynets USA

Anastasija Sevastova LAT vs Jelena Ostapenko LAT

Leylah Fernandez CAN vs Ann Li USA

Court 5 – ore 11:00

(19) Donna Vekic CRO vs Hailey Baptiste USA

(16) Beatriz Haddad Maia BRA vs Bernarda Pera USA

(31) Linda Noskova CZE vs it

it vs (12) Karolina Muchova CZE Non prima 16:00

Court 6 – ore 11:00

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Hamad Medjedovic SRB

Daniel Altmaier GER vs Nicolas Jarry CHI

Matteo Arnaldi ITA vs Borna Coric CRO

Tallon Griekspoor NED vs Vit Kopriva CZE

Court 7 – ore 11:00

Liudmila Samsonova RUS vs Caroline Dolehide USA

Diane Parry FRA vs Anna Kalinskaya RUS

Asia Muhammad USA / Demi Schuurs NED vs Victoria Azarenka BLR / Ashlyn Krueger USA

Veronika Kudermetova RUS / Elise Mertens BEL vs Miyu Kato JPN / Aldila Sutjiadi INA

Court 8 – ore 11:00

Damir Dzumhur BIH vs Mattia Bellucci ITA

Quentin Halys FRA vs Luciano Darderi ITA

Ekaterina Alexandrova RUS / Peyton Stearns USA vs Anna Blinkova RUS / Fang-Hsien Wu TPE

Nadiia Kichenok UKR / Yifan Xu CHN vs Alexandra Panova RUS / Fanny Stollar HUN

PROGRAMMA ATP MADRID 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); SuperTennis HD solo per il circuito WTA.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv; supertennis.tv e SuperTennix solo per il circuito WTA.

Diretta testuale: OA Sport (match di Arnaldi, Sonego e Bellucci)