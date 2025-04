Arnaldi-Tiafoe, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming

Matteo Arnaldi contro Frances Tiafoe, capitolo due. Il sanremese e il nativo di Hyattsville si trovano di fronte per un posto ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid: chance importante per entrambi, per motivi differenti e nella memoria dell’unico precedente.

Quel precedente si giocò a Wimbledon, dove Tiafoe rimontò Arnaldi: sotto di due set, l’americano andò poi a imporsi al primo turno per 6-7(5) 2-6 6-1 6-3 6-3. Per l’USA ci potrebbe essere un traguardo mai raggiunto a livello di 1000 sulla terra rossa, al pari dello stesso ligure, che nel 2024 ha però colto la prima semifinale di questa categoria di tornei, a Montreal sul veloce. In buona sostanza, tutto in gioco sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez.

L’ottavo di finale tra Matteo Arnaldi e Frances Tiafoe si giocherà mercoledì 30 aprile alle ore 13:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) oppure Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ARNALDI-TIAFOE, MADRID 2025

Mercoledì 30 aprile

Arantxa Sanchez Stadium

Ore 13:00 Arnaldi (ITA)-Tiafoe (USA) [16] – Ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ARNALDI-TIAFOE, MADRID 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

