ATP Houston, Frances Tiafoe sfiderà la sorpresa Jenson Brooksby per il titolo

Si avvicina all’epilogo il torneo ATP di Houston. Si scende in campo per decidere i due giocatori che i si sfideranno per la conquista del titolo. In una giornata condizionata dalla pioggia, il gioco si interrompe più volte, sono la sorpresa Jenson Brooksby e Frances Tiafoe ad avere la meglio e a guadagnarsi il pass per la finale.

Nella prima semifinale, incontro condizionato dalla pioggia, Jenson Brooksby vince, in due ore e quarantotto minuti, la battaglia con Tommy Paul imponendosi 7-6(5) 3-6 7-6(6). Il giocatore proveniente dalle qualificazioni parte forte, opera il break nel secondo gioco e sale fino al 5-2. Il primo favorito del seeding si scuote, entra in partita e rimonta fino al 5-5 per poi non concretizzare le due opportunità del possibile 6-5. Tommy Paul difende il servizio nel dodicesimo game, conquista il tie-break e lo inizia portandosi sul 5-2. Quando il parziale sembra ampiamente indirizzato il numero 507 del mondo inanella cinque punti di fila e incamera il primo parziale.

La seconda frazione inizia nel rispetto del turno di battuta dei due contendenti che nei primi cinque giochi concedono poco o nulla. Nel sesto game il numero 13 del mondo si procura la palla break, la trasforma e sale 4-2, Brooksby non ci sta reagisce e conquista la possibilità di togliere il servizio all’avversario, bravo però a salvarsi e a difendere la battuta per il 5-2. Il momento della verità arriva nel nono gioco, Paul non trema, tiene la battuta a zero e firma il 6-3 con cui rimette la partita in equilibrio.

Il set decisivo regala un’autentica altalena di emozioni. Brooksby prova a scappare ,toglie due volte il servizio all’avversario e tocca il massimo vantaggio sul 4-1. Tommy Paul però è sempre pronto a replicare alle sortite del rivale e completa la sua rimonta quando porta a casa il game del 4-4. Sul 5-5 la grande sorpresa del torneo opera il break a 15 e serve per il match, la replica di Paul però è immediata e vale il 6-6. Il giocatore proveniente dalle qualificazioni ottiene per due volte il punto sul servizio del rivale e sale 4-3, il primo favorito del seeding ribatte conquistando dei tre quattro punti successivi per il match point sul 6-5. Brooksby però ne ha di più, conquista tre punti di fila e chiude al primo match point fissando l’8-6 che sancisce il suo approdo in finale.

Frances Tiafoe regola, in un’ora e quarantuno minuti, Brandon Nakashima con il punteggio di 6-4 7-6(3) e conquista così la prima finale della sua stagione. La partita inizia nel rispetto dei turni di battuta e vive il primo momento di svolta nel quinto gioco con il break operato ai vantaggi dal secondo favorito del seeding. La replica di Nakashima è immediata con il 3-3 conquistato a 30 sul servizio dell’avversario, il terzo break consecutivo regala a Tiafoe il 4-3 e lo proietta verso la chiusura del parziale. Nel decimo gioco la testa di serie numero due tiene il servizio a zero e chiude i conti sul 6-4.

Nella seconda frazione di gioco Nakashima parte forte e scappa sul 2-0. Il rivale risponde impattando sul 2-2 e conquista il break del 4-3, la testa di serie numero quattro però non vuole mollare la presa e con due giochi consecutivi sale 5-4. I due contendenti si scambiano due break in conclusione di parziale per il 6-6 e rimandano il verdetto al tie-break. Tiafoe rompe gli equilibri ottenendo due punti di mini break per il 4-1, sale 5-2 e si procura la palla della vittoria sul 6-3. Il primo match point è quello buono e regala la vittoria alla testa di serie numero due.