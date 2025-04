ATP Montecarlo 2025: Bellucci al turno decisivo delle qualificazioni, Nardi fuori

Doppia Italia nel turno di debutto delle qualificazioni al Masters 1000 di Montecarlo, il terzo dell’anno. Sui campi del celebre Country Club monegasco in campo Luca Nardi e Mattia Bellucci, che però hanno avuto destini molto diversi dei propri incontri a caccia del tabellone principale.

Nel pomeriggio, sul Campo dei Principi, Luca Nardi butta letteralmente via una bella possibilità di giocarsela contro il francese Arthur Rinderknech. E il problema è in entrambi i set. Innanzitutto il primo: perde subito la battuta, recupera il break mostrando segnali di buon gioco, ha anche una palla del 4-3 e servizio e poi, sul 4-5, di nuovo si vede il transalpino portare a casa il game in risposta. E questo è il primo 6-4. L’altro giunge, se possibile, in modo anche più brutto, perché i break di vantaggio sono due. Nardi, però, si disunisce in maniera totale e regala al suo avversario, oltre al doppio 6-4, il secondo turno del tabellone cadetto.

L’enorme allungarsi del programma sul Campo Ranieri III, il centrale, fa sì che quando scendono in campo Mattia Bellucci e Cameron Norrie la sera ormai stia giungendo e i riflettori siano accesi, nonostante storicamente a Montecarlo le sessioni serali non si giochino. Le evenienze, però, vengono coperte: questa è una, e vede in scena il quarto match di fila al terzo set. Nel primo, Bellucci scappa subito via vincendo12 dei primi 16 punti, si porta anche ai vantaggi nel quarto game, ma Norrie lo riprende in men che non si dica per andare sul 3-3. Un equilibrio, questo, spezzato da un altro break ottenuto nel decimo gioco che vale il 6-4. Nel secondo, invece, c’è (quasi) solo il britannico, che scappa via già nel primo gioco e poi chiude senza troppi problemi sul 6-2. Nel terzo, invece, accade un po’ di tutto: vuoi il gioco a tratti spettacolare di Bellucci, vuoi Norrie che sempre a tratti non riesce a capirne un granché, ed ecco che dal 2-1 (con tanto di break a zero) è lui a prendere in mano la situazione. Ha anche due match point sul 5-2, li manca, ma il terzo se lo va a prendere al servizio e a rete. Finale: 6-4 2-6 6-3.

Per Bellucci il prossimo avversario è l’ungherese Fabian Marozsan, che si è imposto per 6-2 7-6(5) sulla testa di serie numero 1 delle qualificazioni, il belga Zizou Bergs. Non si può però certo parlare di situazione favorevole, considerati gli exploit di cui è spesso capace il magiaro: di fatto si trattava di uno dei migliori match, se non il migliore, disponibile quest’oggi.