A che ora la finale di Darderi a Marrakech: programma, avversario, tv, streaming

Luciano Darderi ha offerto una prestazione di assoluto livello agonistico contro Roberto Carballes Baena e si è così qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista italiano è stato impeccabile sulla terra rossa della capitale marocchina, imponendosi con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-2 e meritandosi così il diritto di disputare l’atto conclusivo contro il vincente del confronto tra l’olandese Tallon Griekspoor e il polacco Kamil Majchrzak.

L’appuntamento è per domenica 6 aprile (ore 16.00). Se dall’altra semifinale dovesse emergere Griekspoor allora si paleserebbe una partita decisamente impegnativa per il nostro portacolori, mentre Majchrzak sarebbe indubbiamente un avversario più gradito. Il 23enne, numero 57 del ranking ATP, potrebbe affrontare o il 28enne numero 37 del mondo o il 29enne numero 122 della graduatoria mondiale. Contro Griekspoor ha perso i due precedenti disputati nel 2024 (sempre ai 32mi di finale al Roland Garros e al Masters 10000 di Parigi), mentre con Majchrzak non ci sono precedenti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale del torneo ATP 250 di Marrakech con Luciano Darderi in campo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Marocco sono due ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE ATP MARRAKECH CON DARDERI

Domenica 6 aprile

Ore 16.00 Finale ATP 250 Marrakech: Luciano Darderi vs Tallon Griekspoor/Kamil Majchrzak – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA FINALE ATP MARRAKECH CON DARDERI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.