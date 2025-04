ATP Houston 2025, risultati 2 aprile: poker di statunitensi già ai quarti

Si è aperto il secondo turno del torneo ATP 250 di Houston, negli Stati Uniti: sulla terra battuta outdoor texana si sono disputati i primi quattro incontri degli ottavi di finale, quelli relativi alla parte alta del tabellone, che hanno visto avanzare ai quarti quattro tennisti statunitensi.

Esordio vincente per il numero 1 del seeding, Tommy Paul, che dopo due ore e mezza di battaglia piega la wild card cilena Cristian Garín, piegato al tiebreak del terzo set per 2-6 6-2 7-6 (5). Il prossimo avversario sarà il qualificato Colton Smith, che la spunta nel derby contro la wild card Ethan Quinn, vincendo per 6-3 6-4.

Avanza anche un altro qualificato, Jenson Brooksby, che riesce ad eliminare il numero 3 del tabellone, il cileno Alejandro Tabilo, rimontato e sconfitto con lo score di 3-6 6-4 7-6 (6) dopo quasi tre ore. La prossima sfida sarà con Aleksandar Kovačević, che regola il qualificato transalpino Corentin Denolly con un duplice 6-3.

ATP HOUSTON 2025 – RISULTATI 3 APRILE

Ottavi di finale

Tommy Paul (Stati Uniti, 1) b. Cristian Garín (Cile, WC) 2-6 6-2 7-6 (5)

Colton Smith (Stati Uniti, Q) b. Ethan Quinn (Stati Uniti, WC) 6-3 6-4

Jenson Brooksby (Stati Uniti, Q) b. Alejandro Tabilo (Cile, 3) 3-6 6-4 7-6 (6)

Aleksandar Kovačević (Stati Uniti) b. Corentin Denolly (Francia, Q) 6-3 6-3