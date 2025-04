I punti da difendere per Lorenzo Musetti nel ranking ATP sulla terra rossa

L’azzurro Lorenzo Musetti, dopo aver disputato l’ATP 250 di Buenos Aires a febbraio, tornerà a giocare sulla terra battuta direttamente nel Masters 1000 di Montecarlo, torneo in cui sarà testa di serie, ma non riceverà un bye al primo turno, riservato ai primi 8 del seeding.

Lo scorso anno sulla terra battuta l’italiano aveva giocato una settimana prima, ma all’Estoril fu eliminato al primo turno, invece dovrà confermare i 100 punti degli ottavi di Montecarlo 2024. Musetti tornerà poi in campo a Barcellona, dove ancora una volta nella scorsa annata uscì di scena all’esordio.

Nel 2024, inoltre, l’azzurro, fu eliminato al primo turno sia a Madrid che a Roma, e decise così di disputare i Challenger di Cagliari e Torino, ed in entrambi i casi raggiunse la finale, totalizzando complessivamente 180 punti. Al Roland Garros, infine, Musetti uscì ai sedicesimi, e dovrà perciò difendere altri 100 punti.

Dato che a questi tornei si aggiunge poi quello di Umago, disputato nella breve parentesi tra l’erba ed il cemento nordamericano, nel quale l’azzurro giunse in finale, Musetti, nel complesso, dovrà difendere 565 punti in stagione sulla terra battuta.

PUNTI DA DIFENDERE SULLA TERRA ROSSA DA MUSETTI

07.04.2025 ATP Tour 250 Estoril R32 0 (non rientra tra i migliori 19)

14.04.2025 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo R16 100

21.04.2025 ATP Tour 500 Barcelona R64 0 (non rientra tra i migliori 19)

05.05.2025 ATP Challenger Tour 175 Cagliari F 90

05.05.2025 ATP Tour Masters 1000 Madrid R128 10

19.05.2025 ATP Challenger Tour 175 Turin F 90

19.05.2025 ATP Tour Masters 1000 Rome R128 10 (non rientra tra i migliori 19)

09.06.2025 Grand Slam French Open R32 100

28.07.2025 ATP Tour 250 Umag F 165

Totale punti da difendere: 565