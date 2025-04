Jannik Sinner assente da oltre 2 mesi, ma nessuno guadagna più di lui: la classifica dei premi

Jannik Sinner non gioca un incontro ufficiale da domenica 26 gennaio, quando travolse il tedesco Alexander Zverev nella finale degli Australian Open e alzò al cielo il trofeo per la seconda volta consecutiva. L’apoteosi di Melbourne è stata l’unica gioia della stagione per il tennista italiano, che è sceso in campo soltanto sul cemento oceanico: rinunciò al seguente ATP 500 di Rotterdam per recuperare al meglio le forze e poi non riuscì a prendere parte all’ATP 500 di Doha, visto che subentrò la squalifica di tre mesi.

Il numero 1 del mondo rientrerà in gioco in occasione degli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Nel frattempo, però, nessuno è riuscito a minare il primo posto nel ranking ATP, nessuno lo ha scavalcato nella Race (la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati della stagione in corso) e nessuno è riuscito a guadagnare più di lui in termini di premi conseguiti per risultati sportivi.

Nonostante i due mesi abbondanti di assenza, Jannik Sinner è il tennista che ha guadagnato di più al mondo nel 2025, in virtù del lauto assegno percepito con l’apoteosi nel primo Slam di questa annata agonistica: i 3,5 milioni di dollari australiani, convertiti in 2,15 milioni di dollari statunitensi, lo hanno per ora reso inattaccabile dagli avversabili in questa speciale gerarchia.

Il britannico Jack Draper ha messo da parte 1,77 milioni di dollari (a fare la differenza è il successo nel Masters 1000 di Indian Wells), il tedesco Alexander Zverev si è fermato a 1,76 milioni (pesa la finale a Melbourne), lo statunitense Taylor Fritz non è andato oltre 1,54 milioni e il ceco Jakub Mensik ha toccato quota 1,44 milioni (decisivo il trionfo al Masters 1000 di Miami).

CLASSIFICA MONTEPREMI TENNIS 2025

1. Jannik Sinner (Italia) 2,15 milioni di dollari statunitensi

2. Jack Draper (Gran Bretagna) 1,77 milioni di dollari statunitensi

3. Alexander Zverev (Germania) 1,76 milioni di dollari statunitensi

4. Taylor Fritz (USA) 1,54 milioni di dollari statunitensi

5. Jakub Mensik (Cechia) 1,44 milioni di dollari statunitensi

6. Novak Djokovic (Serbia) 1,35 milioni di dollari statunitensi

7. Carlos Alcaraz (Spagna) 1,33 milioni di dollari statunitensi

8. Alex de Minaur (Australia) 1,3 milioni di dollari statunitensi

9. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 1,11 milioni di dollari statunitensi

10. Tomas Machac (Cechia) 1,09 milioni di dollari statunitensi