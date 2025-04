Puppo: “Djokovic ha dubbi su Sinner, io no. Paolini e Furlan non erano d’accordo su una questione”

Dario Puppo è partito da una citazione di Novak Djokovic durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Mi è tornato alla mente il torneo di Roma, Djokovic e Nadal avevano le mascherine e Djokovic disse ‘ci stiamo reinventando la Next Gen perché la Next Gen siamo noi’. Forse ora le cose sono cambiate, non tanto perché contro Mensik ha perso la possibilità di vincere il 100mo titolo ma perché ora ci sono tanti giovani, alcuni rampanti e alcuni già affermati. Qual è la prospettiva di questa situazione? Roddick dice che questo è il momento giusto per chi vuole provare a fare qualcosa, finché Sinner è fuori è difficile fare dei ragionamenti, ma ci possono essere dei punti di discussione“.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito: “Gli ultimi cinque Slam li hanno vinti Alcaraz e Sinner, quindi siamo in piena Next, Next Gen. Roddick dice che tra i primi trenta del mondo c’è equilibrio, ma come per farci capire che ci sono dei dubbi su Sinner. Io invece ne ho sempre meno soprattutto in questa parte di stagione dove cambia tutto ogni settimana e chi poteva avvicinarsi a Sinner non lo ha fatto. Alcuni dicono che Alcaraz è distratto perché non c’è Sinner e non ha stimoli, per me invece ha semplicemente avuto un problema, ha perso un po’ di fiducia: è sempre stato un giocatore a cui veniva tutto facile, quando si complicano le cose devi avere le contromisure per rimetterti in carreggiata. Penso che ci riuscirà, sarà una maturazione tennistica. Il fatto è che ora arrivano altri giocatori. Roddick ha citato Musetti come uno dei cinque possibili a sfruttare la situazione al Roland Garros“.

L’esperto di tennis è intervenuto anche sulla separazione tra Jasmine Paolini e il suo allenatore Renzo Furlan: “Ho notato un particolare in una delle partite vinte a Miami, che mi ha lasciato stranito. Finisce il match e istantaneamente Renzo prende e va, non ho capito. Ho una specie di sesto senso, ci sono delle cose che mi colpiscono e poi dietro ci sono delle cose. Mi dispiace per Furlan, con tutto il rispetto. Per me Furlan ha detto che bisognava giocare solo il singolo, dall’altra parte c’era Errani che non era d’accordo su questa visione. Paolini ha fatto una scelta di programmazione magari non condivisa da Furlan. Dopo l’infortunio per me Furlan ha fatto delle valutazioni, Paolini vorrebbe giocare il doppio e lui ha un’altra idea“.

Un’analisi sul ceco Jakub Mensik, vincitore del Masters 1000 di Miami: “Ha vinto sette tie-break e due contro uno degli specialisti dei tie-break (Djokovic, n.d.r.), ha detto che non tira così forte ma fatica a leggere e serve con varietà in tutti i quattro angoli. Di diritto non è Draper, è il colpo su cui può migliorare. Fonseca avrà alti e bassi come Alcaraz, è veramente forte, Mensik è più pronto di lui, sono curioso di vederlo sulla terra perché se farà risultati lì allora sarà in una dimensione diversa“.

Brignone o Sinner per il 2024-2025? “Devo dire Sinner, per me il tennis maschile non dico che è lo sport più difficile, anche se lo penso, ma chiaramente è difficilissimo“.