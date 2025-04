Lorenzo Musetti vince il derby a Montecarlo, Berrettini limitato da problemi fisici

Lorenzo Musetti ritorna ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo dopo due anni. Il toscano, nel derby italiano, batte Matteo Berrettini per 6-3 6-3 in un’ora e 33 minuti, e ora attende uno tra il portoghese Nuno Borges o il greco Stefanos Tsitsipas, di scena subito dopo sul Campo Ranieri III. Per il romano, oltre a un’energia relativamente mancante, anche qualche problema fisico a un piede ravvisato in particolare nel finale.

Pronti via, ed arriva subito lo 0-30 a favore di Berrettini, solo che di lì in avanti Musetti mette insieme quattro punti in fila. Subito dopo, il romano non debutta bene alla battuta: sono tanti gli errori di dritto ed arriva subito il break del toscano, che poi conferma il tutto a 15 per il 3-0. Sul 3-1 Musetti si ritrova di nuovo sotto 0-30, ma riesce ancora a tenere, stavolta ai vantaggi, e poi arriva un altro 15-30 sul 4-2. Berrettini, però, non trova la chiave di volta per riequilibrare il parziale, ed è così il classe 2002 di Carrara che non si fa troppi problemi nell’archiviare il 6-3 in 41 minuti.

Pronti via, e alla ripartenza per il capitolino i guai si fanno seri: ricomincia la serie di errori, arriva lo 0-40; alla terza occasione Musetti trova il break su errore di rovescio in lunghezza dell’avversario. Si apre una rottura prolungata per Berrettini, che quasi gli costa un altro turno di battuta. In generale è molto più lui ad andare in difficoltà, e un dato è emblematico: più del doppio dei punti da fondo li vince Musetti, anche perché il romano appare in maniera palese con energie al minimo. E, una volta salvata la palla del 2-5 e tenuto il settimo game, arriva anche il fisioterapista, chiamato in virtù di un problema al piede destro di Berrettini. Alla fine gli errori ricominciano, Musetti resta solido e finisce con un altro 6-3.

Per la sesta edizione consecutiva del torneo c’è un azzurro ai quarti (Fognini 2019 e 2021, Sonego 2019, Sinner 2022, 2023 e 2024, Musetti 2023 e 2025). Il toscano ci arriva con una performance nella quale deve fare relativamente poco, capendo la situazione, e difatti per lui appena 9 vincenti e 11 errori gratuiti. Il grosso è di Berrettini, con 18 vincenti, ma soprattutto 45 errori gratuiti, tantissimi e indicativi del mix energie mancanti-problemi fisici.