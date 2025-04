Atletica oggi in tv, Diamond League Xiamen 2025: orari, programma, streaming, azzurri in gara

Riparte ufficialmente quest’oggi la Diamond League con la prima delle quindici tappe previste nel calendario di quest’anno per il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il primo evento del 2025 va in scena all’Egret Stadium di Xiamen, in Cina, con tanti big attesi tra cui spicca si tutti il nome del fenomeno svedese Armand Duplantis.

Oltre al detentore del record mondiale di salto con l’asta sono presenti nella località asiatica anche la fuoriclasse ucraina Yaroslava Mahuchikh (primatista mondiale di salto in alto), il botswano Letsile Tebogo sui 100 metri, il campione olimpico in carica dei 110 ostacoli Grant Holloway ed il norvegese Karsten Warholm sui 300 metri ostacoli. Unica azzurra al via Daisy Osakue nel disco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della Diamond League a Xiamen. Il meeting cinese verrà trasmesso in diretta tv dalle ore 13.00 alle 15.00 su Rai Sport e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE XIAMEN

Sabato 26 aprile

11.24 Tiro del giavellotto (femminile) – non valevole per la Diamond League

11.46 Salto triplo (maschile) – non valevole per la Diamond League

12.15 Salto in alto (femminile)

12.20 Getto del peso (femminile)

12.35 Salto con l’asta (maschile)

13.05 400 metri (maschile)

13.15 5000 metri (femminile)

13.21 Lancio del disco (femminile)

13.39 Salto in lungo (maschile)

13.40 110 ostacoli (maschile)

13.50 200 metri (femminile)

14.01 100 metri (maschile)

14.10 1000 metri (femminile)

14.24 100 ostacoli (femminile)

14.33 3000 siepi (maschile)

14.52 300 ostacoli (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE XIAMEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 13.00 alle 15.00; Sky Sport Arena, dalle 13.00 alle 15.00.

Diretta streaming: Rai Play (dalle 13.00 alle 15.00); Sky Go e NOW (dalle 13.00 alle 15.00).

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE XIAMEN

Lancio del disco (femminile): Daisy Osakue.