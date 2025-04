Atletica, Vittoria Fontana torna brillante sui 100 metri. Longobardi davanti a Meli, si rivede Benati

Giornata della Liberazione condita da diversi meeting di atletica leggera in giro per tutta l’Italia. A prendersi la copertina del 25 aprile è Vittoria Fontana, che si è rimessa alla prova sui 100 metri in quel di Modena. La carabiniera ha corso in 11.44 (1,2 m/s di vento a favore), a due settimana di distanza dal 17.34 firmato controvento sui 150 metri in quel di Busto Arsizio. La Campionessa d’Europa Under 20 nel 2019 ha avvicinato il personale di 11.33 datato 2021, dando un importante segnale dopo i problemi fisici che l’hanno attanagliata negli ultimi due anni.

Vittoria Fontana era stata protagonista dei record italiani della 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Mondiali di Eugene nel 2022. Nello stesso contesto ha debuttato anche Lorenzo Benati, autore di un 46.57 sui 400 metri. A Tivoli (in provincia di Roma) sono scesi in pista più di mille atleti, tra cui si è distinto il cingalese Yupun Abeykoon, capace di vincere i 200 metri in 21.36 (0,3 m/s di brezza in faccia) davanti al 19enne Eduardo Longobardi (21.56) e a Riccardo Meli (21.73).

La junior Elena Irbetti ha prevalso di un centesimo contro l’allieva Caterina Caligiana sugli 800 metri a La Spezia (2:05.62 contro 2:05.63). Sempre in Liguria va annotato il 70.46 di Davide Costa nel lancio del martello davanti alla promessa Filippo Iacocca (66.38). L’allievo Mattia Bartolini ha spedito il disco a 60.04 metri in quel di Siena: secondo italiano di sempre nella categoria, alle spalle del primato di Carmelo Musci (63.53 nel 2018).

Chiudono il viaggio nel Bel Paese con il Memorial Todaro a Udine: Francesco Pernici si è espresso in 1:47.30 sugli 800 metri, Michele Fina ha lanciato il giavellotto a 71.17 metri, Adele Toniutto lo ha tirato a 53.06 metri.