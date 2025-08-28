LIVE Atletica, Diamond League Zurigo 2025 in DIRETTA: c’è Iapichino, Diaz cerca risposte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata delle Finali Diamond League 2025 in programma a Zurigo in Svizzera. Le finali di Diamond League si chiudono a Zurigo con altri due azzurri pronti a lasciare il segno già nella prima giornata di gare. Allo stadio Letzigrund di Zurigo incombe il rischio di una nuova “Losanna-bis”: le previsioni meteo non sono incoraggianti e la pioggia potrebbe ancora una volta condizionare la serata.

In ogni caso, in palio c’è il Diamante, motivo più che sufficiente per motivare al massimo Larissa Iapichino, campionessa lo scorso anno nella finale di Bruxelles. La saltatrice azzurra, oro europeo indoor a marzo e capace di volare a 7,06 metri a Palermo in maggio, rinnoverà il confronto diretto con la tedesca Malaika Mihambo, in un concorso che vede anche le statunitensi Claire Bryant e Monae’ Nichols, oltre alla francese Hilary Kpatcha e alla svizzera Annik Kalin. Nel triplo rientra Andy Diaz, ripescato grazie a due forfait. L’oro mondiale ed europeo indoor, già vincitore delle finali nel 2022 e 2023, punta a ritrovare la miglior condizione in vista di Tokyo, affrontando rivali di altissimo profilo come il portoghese Pedro Pichardo, il giamaicano Jordan Scott, l’algerino Yasser Triki e il campione del mondo Hugues Fabrice Zango del Burkina Faso.

Grande attenzione anche ai 1500 metri, dove Marta Zenoni si presenta con il morale alto dopo il 4:00.00 di Bruxelles e soprattutto il 3:59.16 di Londra. La gara promette ritmi sostenuti con avversarie del calibro dell’australiana Jessica Hull e dell’etiope Birke Haylom. Sui 400 ostacoli sarà in pista Ayomide Folorunso, opposta alla dominatrice olandese Femke Bol, mentre nell’alto torna protagonista Marco Fassinotti, entrato in lista al posto del sudcoreano Woo. Per lui un confronto di lusso con il campione olimpico neozelandese Hamish Kerr.

Anche il resto delle gare vede in gara tutto il meglio dell’atletica mondiale, con un programma densissimo che assegnerà gli altri 27 trofei. Sui 200 metri maschili il pubblico attende la sfida tra Noah Lyles, oro olimpico e dominatore delle ultime edizioni, e Letsile Tebogo, nuovo talento dello sprint alla ricerca del primo trionfo in carriera nel circuito. Lyles, in caso di successo, stabilirebbe un record con il sesto titolo Diamond sulla distanza. Grande attesa anche per la campionessa olimpica e già regina della Diamond League Julien Alfred, che si schiererà nei 100 metri femminili, mentre sugli 800 metri sarà Emmanuel Wanyonyi a difendere la sua leadership stagionale. Nei 400 ostacoli occhi puntati sull’olandese Femke Bol, chiamata a confermare un dominio che dura ormai da diverse stagioni.

In programma anche il ritorno di Neeraj Chopra, campione olimpico del giavellotto, deciso a riconquistare la Diamond Trophy, e la tentazione di scrivere la storia da parte di Valarie Allman, lanciatrice del disco pronta a firmare il suo quinto titolo consecutivo. Zurigo, ancora una volta, si prepara a celebrare l’atletica mondiale nella sua veste più spettacolare: tra pedane in piazza e gare nello stadio, le due giornate promettono un concentrato di rivalità, campioni e sogni di gloria.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata delle Finali Diamond League 2025 in programma a Zurigo in Svizzera, minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 17.30 con il lancio del disco maschile e femminile. Buon divertimento!