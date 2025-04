Atletica, Duplantis e Tebogo illuminano il debutto di Diamond League. Presenti Mahuchikh e Warholm

La Diamond League si aprirà sabato 26 aprile a Xiamen (Cina): si alza il sipario sul massimo circuito internazionale di atletica con un parterre davvero di lusso. Grandissima attesa per lo svedese Armand Duplantis, che lo scorso anno firmò proprio su questa pedana il primo dei tre record del mondo stagionali. Il Campione Olimpico cercherà di alzare ulteriormente l’asticella in occasione della sua prima uscita stagionale all’aperto? A fronteggiarlo ci saranno il greco Emmanouil Karalis e lo statunitense Sam Kendricks.

Riflettori puntati sul botswano Letsile Tebogo, Campione Olimpico dei 200 metri che per l’occasione si esibirà sul rettilineo. Tra i suoi avversari spiccano lo statunitense Christian Coleman, il britannico Jeremiah Azu, l’australiano Lachlan Kennedy e il sudafricano Akani Simbine. Sul fronte femminile, invece, spazio alla svizzera Mujinga Kambundji e alla giamaicana Shericka Jackson.

L’ucraina Yaroslava Mahuchikh è pronta a regalare spettacolo nel salto in alto, ma la primatista mondiale dovrà stare molto attenta alle australiane Nicola Olyslagers ed Eleanor Patterson (l’intero podio dei Mondiali Indoor del mese scorso). Si preannuncia una grande sfida anche nel getto del peso tra la statunitense Chase Jakson, la canadese Sarah Mitton e l’olandese Jessica Schilder.

Nel lancio del disco ci saranno tutte le medaglie d’oro olimpiche e mondiali degli ultimi nove anni: la statunitense Valarie Allman, la connazionale Laulauga Tausaga-Collins, la croata Sandra Elkasevic, la cinese Feng Bin e la cubana Yaimé Perez, al via anche Daisy Osakue (unica italiana in gara). Nel salto in lungo vedremo all’opera il giamaicano Wayne Pinnock e l’australiano Liam Adcock, sconfitti da Mattia Furlani ai Mondiali Indoor del mese scorso.

Fuochi pirotecnici tra le barriere: Grant Holloway si cimenterà sui 110 contro Daniel Roberts e Hansle Parchment, sui 100 spalla a spalla tra Tobi Amusan e Devynne Charlton, sui 300 andrà seguito il norvegese Karsten Warholm (primatista mondiale di specialità). Per quanto riguarda il mezzofondo: la keniana Beatrice Chebet e l’etiope Gudaf Tsegay sui 5000 metri, la keniana Faith Kipyegon sui 1000 metri, il marocchino Soufiane El Bakkkali sui 3000 siepi.