Atletica, cancellati i Mondiali di corsa su strada. Si ricorrerà nel 2026

I Mondiali 2025 di corsa su strada sono ufficialmente stati cancellati. World Athletics aveva deciso di spostare l’evento da San Diego poche settimane fa e ha intavolato delle trattative con altre sedi potenziali, decidendo poi di non assegnare l’evento a una location alternativa a causa della mancanza del tempo necessario per la pianificazione e la preparazione delle gare d’élite e per amatori.

Doveva essere la seconda edizione di questa manifestazione, che fece il proprio esordio nel panorama dell’atletica un paio di anni fa a Riga (Lettonia). Già programmato l’evento nel 2026: nel weekend del 19-20 settembre si correrà a Copenhagen (Danimarca), già 100.000 persone hanno mostrato interesse per i 35.000 posti disponibili per la mezza maratona. Previste gare anche sui 5 km e sul miglio.

L’evento era stato collocato in maniera poco ottimale nel calendario internazionale, troppo a ridosso dei Mondiali su pista previsti nel mese di settembre a Tokyo (Giappone). Quest’anno hanno debuttato anche gli Europei di corsa su strada, dove Nadia Battocletti e Iliass Aouani hanno vinto rispettivamente sui 10 km e in maratona.