Marcell Jacobs fa dietrofront! Grande ritorno con Camossi: si riforma la coppia dell’apoteosi olimpica

Marcell Jacobs ha fatto dietrofront e tornerà ad allenarsi con Paolo Camossi, il tecnico che lo ha affiancato negli anni migliori della sua gloriosa carriera e che lo ha condotto verso quella che rimarrà per sempre una delle imprese più leggendarie imprese della storia dello sport tricolore: 1° agosto 2021, un italiano conquista la medaglia d’oro sui 100 metri alle Olimpiadi. Quel giorno il ribattezzato Messia dell’atletica italiana toccò il cielo con un dito: nella gara delle gare ai Giochi, un italiano era risultato il più veloce dell’intero Pianeta.

L’apoteosi a cinque cerchi, accompagnata dal record europeo (9.80), non fu un caso, anche perché è stata accompagnata da due sigilli agli Europei e da un trionfo iridato sui 60 metri, oltre che dall’affermazione con la 4×100 ai Giochi di Tokyo 2020, a dimostrazione della grandezza agonistica del velocista lombardo.

Nel settembre 2023, l’azzurro aveva deciso di lasciare Camossi e di trasferirsi negli USA sotto la guida di Rana Reider, ma negli ultimi due anni non è riuscito a esprimersi al meglio e ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici (anche se alle Olimpiadi di Parigi 2024 disputò un’egregia finale e accarezzò il podio). Dopo gli ultimi Mondiali a Tokyo, nello stadio che lo consacrò tra gli immortali, aveva manifestato dei dubbi sul suo futuro, ma li ha scacciati ed è pronto a rilanciarsi.

Marcell Jacobs tornerà dunque ad allenarsi con Paolo Camossi, come ha annunciato Stefano Mei, il Presidente della FIDAL, attraverso gli stessi canali federali. Il numero 1 dell’atleta italiana ha dichiarato: “Sono fiero di poter annunciare questo ritorno. Jacobs è un patrimonio dello sport azzurro, ha ritrovato le motivazioni e può dare ancora tantissimo in pista, da qui alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando per gli Europei di Birmingham in agosto. Camossi è un tecnico professionale e preparato, la sua storia parla per sé: con Marcell ha scritto pagine memorabili e sono convinto che questo riavvicinamento possa regalarci nuove soddisfazioni“.

Stefano Mei ha poi concluso: “In queste settimane, sentendoci con Marcell anche durante le vacanze di Natale, abbiamo lavorato lontano dai riflettori, per creare le condizioni migliori affinché si potesse pianificare un nuovo percorso insieme. Ci siamo riusciti e adesso questa nuova sfida può cominciare“. Resta da delineare in maniera ufficiale il programma di gara, a cominciare dall’esordio stagionale.