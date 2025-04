Atletica, clamorosa sconfitta per Holloway nei 110 hs! Lyles vira verso i 400 metri

Al Tom Jones Invitational 2025 di atletica, andato in scena a Gainesville, in Florida (Stati Uniti), si sono registrati alcuni risultati di rilievo, l’inusuale partecipazione di Noah Lyles nei 400 metri piani, e l’irrituale sconfitta di Grant Holloway nei 110 ostacoli.

Nei 400 metri si impone Christopher Robinson, che fa segnare il crono di 44.15, nuova miglior prestazione mondiale stagionale. Va sotto il precedente limite del 2025 anche Jacory Patterson, che chiude in 44.27 nella serie in cui era al via Noah Lyles, il quale fa segnare il nuovo primato personale in 45.87.

Nei 110 ostacoli l’attesa sfida va a Trey Cunningham, il quale a sua volta firma il mondiale stagionale in 13.09, battendo Grant Holloway, secondo in 13.18 in finale. Un ulteriore primato del 2025 viene fissato nei 100 metri femminili ed a firmarlo è Anavia Battle che si impone in 10.98.