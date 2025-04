Atletica, Julien Alfred sotto i 22” sui 200! Tempo sfavillante ad aprile, solo Jones fece meglio

Julien Alfred si dimostra in grandissima forma in questo avvio di stagione all’aperto, correndo i 200 metri in un ammirevole 21.88 (0,2 m/s di vento a favore) al Tom Jones Memorial di Gainesville (Florida, USA). La Campionessa Olimpica dei 100 metri si è fermata a due centesimi dal suo personale siglato la scorsa estate a Londra e ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale, ritoccando ampiamente il 22.30 della statunitense India Mayberry.

La velocista di St. Lucia ha battuto nettamente la nigeriana Favour Ofili (22.34), la statunitense (22.27) e l’irlandese Rhasidat Adeleke (22.57). La 23enne non si cimentava sul mezzo giro di pista da agosto, quando conquistò la medaglia d’argento ai Giochi dopo l’apoteosi sul rettilineo, e la ripartenza si è rivelata decisamente convincente, lasciando ben sperare per il prosieguo della stagione che culminerà con i Mondiali di Tokyo a settembre.

Julien Alfred è diventata anche la seconda donna a correre così veloce a stagione appena incominciata: meglio di lei fece soltanto la statunitense Marion Jones, che fermò il cronometro a 21.84 il 19 marzo 1999 in quel di Roodeport con una brezza in faccia di 1,1 m/s.

Negli ultimi mesi aveva preso parte a un paio di gare indoor (incluso un brillante 36.13 sui 300 metri), mentre all’aperto aveva corso la 4×400 ad Austin e poi si era cimentata sulla distanza spuria dei 300 metri, correndo in 36.05 a Miramar.