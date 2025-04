Atletica, annunciati altri quattro Campioni Olimpici per il Golden Gala a Roma

Si inizia a delineare la start list del Golden Gala, la tappa della Diamond League che andrà in scena il prossimo 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo l’annuncio di due grandi sfide tra 5000 metri femminili (Nadia Battocletti contro Beatrice Chebet) e salto in lungo maschile (Mattia Furlani vs Miltiadis Tentoglou), oggi è stata comunicata la presenza di altri quattro big del panorama internazionale per l’evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea.

La discobola statunitense Valarie Allman, Campionessa Olimpica a Tokyo e Parigi e fresca di un notevole 73.52 a Ramona (quinta all-time, non si lanciava così lontano dal 1989), debutterà nella Capitale dopo il trionfo ottenuto nel 2023 a Firenze. Il neozelandese Hamish Kerr, Campione Olimpico a Parigi 2024, renderà memorabile la gara di salto in alto alla sua seconda apparizione al Golden Gala dopo la quarta piazza di due anni fa.

Lo statunitense Quincy Hall, medaglia d’oro sui 400 metri ai Giochi della scorsa estate, impreziosirà la gara sul giro di pista. Nel salto triplo, invece, ammireremo Thea LaFond da Dominica, salita sul gradino più alto del podio nell’ultima rassegna a cinque cerchi. Nelle prossime settimane verrà annunciato il cast completo, ricordiamo che si gareggerà nelle seguenti specialità: 100, 400, 1500, 110 ostacoli, alto, lungo, peso al maschile; 200, 1500, 5000, 400 ostacoli, asta, triplo, disco al femminile.