Atletica, arrivano i primi convocati dell’Italia per i Mondiali. La Torre svela tre azzurri

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha diramato le prime convocazioni per i Mondiali 2025, che andranno in scena a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Il Professore ha infatti selezionato tre azzurri per la rassegna iridata che si disputerà nella capitale giapponese, a quattro anni di distanza dalle memorabili Olimpiadi condite da cinque ori per il movimento tricolore.

La selezione arriva nell’ambito della maratona, dove il tecnico si affiderà a Yeman Crippa, Yohanes Chiappinelli e Iliass Aouani. Le convocazioni arrivano a pochi giorni dal trionfo confezionato da Aouani sui 42,195 km degli Europei di corsa su strada in Belgio. Chiamata anche per Chiappinelli, primatista italiano della distanza, e per la stella Crippa, lo scorso anno capace di conquistare la medaglia d’oro nella mezza maratona continentale e 25° ai Giochi nella capitale francese.

Nell’ambito del Consiglio Federale, riunitosi a Roma, è arrivato anche un commento del Presidente Stefano Mei in merito agli ottimi risultati del fine settimana tra Bruxelles e Lovanio: “Con tre ori, un argento e due bronzi, questa prima edizione dell’evento ha dimostrato che il mezzofondo e il fondo azzurro sono sulle orme delle altre specialità“. La Torre ha invece sottolineato la crescita e la compattezza della Nazionale tra Apeldoorn (Europei Indoor), Nanchino (Mondiali Indoor) e Lovanio.