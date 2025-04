Scopri la storia di Erika, una delle atlete più promettenti dell’atletica italiana! ‍♀️ A soli 18 anni, ha già scritto capitoli memorabili: nel 2023 ha vinto il titolo tricolore indoor allieve ad Ancona e, alla fine dello stesso anno, è stata premiata come miglior atleta donna emergente, accanto a Mattia Furlani. Nel 2024, ha conquistato il terzo posto ai campionati italiani assoluti di La Spezia, consolidando il suo talento e la sua determinazione. Figlia di due atleti, Erika cresce in un ambiente dove la passione per lo sport è nel DNA! Non perdere questa intervista ai microfoni di Alice Liverani, dove ci racconta i suoi sogni, la sua preparazione e cosa la spinge a dare sempre il massimo. Iscriviti e attiva la campanella per restare aggiornato sui prossimi contenuti! #ErikaSaraceni #Atletica #GiovaniTalenti #FocusAtletica #Sport #AtletaEmergente #AtleticaItaliana #Campionessa #Successo #SportItalia #Intervista #Atletica2024 #CampionatiItaliani #AtletiInAscesa