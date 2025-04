Amstel Gold Race femminile: Longo Borghini ci vuole riprovare, chance per Balsamo?

Manca sempre meno. Domani, domenica 20 aprile, per il Giorno di Pasqua si svolgerà l’Amstel Gold Race, corsa di ciclismo su strada femminile in programma ogni anno nei Paesi Bassi facente parte del calendario Women’s World Tour. Percorso impegnativo quello che dovranno affrontare le atlete, pronte a cimentarsi in 159.4 km con partenza a Maastricht ed arrivo a Valkenburg.

Nello specifico le corridore dovranno fare i conti con ben ventidue salite da superare e con un circuito lungo 1,8 chilometri da ripetere ben tre volte lungo 19,8 comprendente Geulhemmerberg, il Bemelerberg e il Cauberg. Nel finale inoltre è previsto il passaggio all’allée Mathieu van der Poel, dedicata al Campione olandese.

In occasione della rocambolesca ultima edizione a spuntarla fu Marianne Vos (Team Visma-Lease a bike), conquistando la vittoria in volata beffando Lorena Wiebes (SD Worx-Protime); terza invece Ingvild Gåskjenn (Liv-AlUla-Jayco). Von rappresenta chiaramente un pericolo anche quest’anno, così come Demi Vollering (FDJ-Suez) e la già citata Wiebes (Team SD Worx-Protime)

Ma i fari saranno puntati principalmente su Elisa Longo Borghini, reduce dal successo alla Freccia del Brebante ed a caccia del suo quarto successo stagionale. Con lei, nel team UAE Team ADQ, ci sarà spazio anche per Eleonora Gasparrini e per Silvia Persico. Da non sottovalutare ovviamente Sara Balsamo (Lidl-Trek)oltre che Marta Cavalli (Team Pinic Postnl) che qui trionfò nel 2022.