Amstel Gold Race femminile 2025 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Longo Borghini vuole continuare il suo magic moment

È il momento di voltare pagina e tuffarsi a capofitto nel nuovo scenario che caratterizzerà i prossimi appuntamenti del grande ciclismo internazionale anche in campo femminile. Si corre, tra poche ore, l’Amstel Gold Race Femminile 2025.

La storica corsa in linea, giunta all’undicesima edizione, inaugura anche in campo femminile, il Trittico delle Ardenne che sarà completato dalla Freccia Vallone e dalla Liegi-Bastogne-Liegi. Si parte, come per i colleghi uomini, da Maastricht e si arriva a Berg en Terblijt dopo 157,4 chilometri.

PERCORSO

Le atlete si misureranno su un tracciato impegnativo e in grado di fare selezione così da regalare lo spettacolo atteso. Saranno 22 le cotés da scalare con il Cauberg, da affrontare per tre volte, inserito come ultima difficoltà di giornata prima di catapultarsi verso l’arrivo finale.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA AMSTEL GOLD RACE DONNE 2025

Orario di partenza: 09:55

Orario di arrivo: 14:00 circa

AMSTEL GOLD RACE DONNE 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 13:00 alle 14:35

Diretta streaming: dalle 13.00 alle 14.35 su Discovery+; dalle 13:00 Sky Go, NOW e DAZN (per il canale Eurosport 1)

Diretta Live testuale: non prevista

FAVORITE

Il meglio del panorama internazionale è pronto a cimentarsi in un nuovo avvincente duello. Torna alle gare Demi Vollering della FDJ – SUEZ, autrice di una parte iniziale di stagione eccellente, l’olandese proverà ad essere protagonista sulle strade di casa. La Team SD Worx – Protime ha tante opzioni a propria disposizione per riuscire a gestire la corsa. Lorena Wiebes dovrà dare fondo a tutte le proprie energie per resistere alle varie salite e provare ad arrivare allo sprint, la campionessa del mondo Lotte Kopecky riesce ad esprimere il meglio di sé in queste corse. Anna van der Breggen, Blanka Vas e Mischa Bredewold potranno costituire preziose alternative alle punte di diamante della propria squadra. Sembra però quasi scontato considerare nel novero delle favorite, se non la favorita principale, per il successo finale Elisa Longo Borghini. L’alfiere della UAE Team ADQ ha impressionato tutti trionfando alla Freccia del Brabante nella corsa che segnava il suo rientro dopo la commozione cerebrale rimediata al Giro delle Fiandre. Da seguire con grande attenzione anche la prova del duo della Team Visma | Lease a Bike, la francese Pauline Ferrand-Prévot , sulle ali dell’entusiasmo del trionfo conquistato alla Parigi-Roubaix, può puntare a recitare un ruolo da protagonista, l’olandese Marianne Vos ha trionfato lo scorso anno.