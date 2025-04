Il Trittico delle Ardenne si apre con l’Amstel Gold Race. Attesa per il duello Pogacar-Evenepoel

Continua la stagione delle grandi classiche di primavera, cambia lo scenario, non diminuisce però il fascino degli appuntamenti in programma. Gli appassionati di ciclismo si preparano a vivere una settimana nella quale la premessa è quella di assistere ad uno spettacolo di altissimo livello.

Si corre domani la cinquantanovesima edizione dell’Amstel Gold Race. La storica corsa in linea prende il via da Maastricht e si conclude a Berg en Terblijt dopo 255,9 chilometri. Lo scorso anno l’inglese Thomas Pidcock si è imposto precedendo lo svizzero Marc Hirschi e il belga Tiesj Benoot.

La corsa parte, come sempre, da Maastricht, i corridori si cimentano su un percorso molto impegnativo e sempre movimentato, caratterizzato da ben 34 cotés, le prime già nei chilometri iniziali di gara. La prima scalata del Cauberg segna l’inizio del circuito finale da affrontare due volte, la grande novità del 2025 è però il terzo passaggio sulla storica salita che torna ad essere l’ultima asperità di giornata. Dalla cima mancheranno poco più di due chilometri in leggera discesa prima del traguardo.

Tadej Pogacar, smaltita la delusione per la caduta che lo ha frenato nel momento decisivo della Parigi-Roubaix, è già pronto a ripartire. Il fenomeno della UAE Team Emirates-XRG non può non essere considerato il naturale favorito per la vittoria finale, voglioso di ribadire, ancora una volta, la sua superiorità sulla quasi totalità dei rivali. L’assenza dell’acerrimo rivale Mathieu Van der Poel, vincitore di Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix, sembra spianare la strada al fuoriclasse sloveno che però non dovrà però sottovalutare i possibili rivali nella corsa verso il successo.

I principali rivali di Pogacar sembrano essere il belga Wout Van Aert della Team Visma | Lease a Bike, corridore a caccia del primo grande acuto stagionale, e Remco Evenepoel. Il fuoriclasse della Soudal Quick-Step è stato autore di un rientro stratosferico con il meritato successo conquistato in volata nella Freccia del Brabante e, pur consapevole delle difficoltà da affrontare e delle energie spese, gareggerà per provare fino in fondo a recitare un ruolo da assoluto protagonista.

In casa Italia attenzioni puntate, con l’intento di ben figurare, su Matteo Trentin della Tudor Pro Cycling Team e sul duo dell’XDS Astana Team Christian Scaroni–Simone Velasco, entrambi autori di un inizio di stagione ampiamente positivo.