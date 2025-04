Evenepoel può battere Pogacar all’Amstel Gold Race? Le quote dei bookmakers per le scommesse

Giornata di vigilia verso l’atteso duello stellare tra Remco Evenepoel e Tadej Pogacar nell’Amstel Gold Race 2025, evento che si colloca in calendario tra la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi. Il Trittico delle Ardenne si apre dunque nei Paesi Bassi a Pasqua, domenica 20 aprile, con la 59ma edizione della ribattezzata Classica della Birra.

Fari puntati sui fenomeni Pogacar ed Evenepoel, mentre tra gli outsider di lusso figurano sicuramente il britannico Thomas Pidcock (vincitore nel 2024) ed il belga Wout Van Aert. Valori in campo che si riflettono anche sulle quote indicate dai bookmakers per la prestigiosa classica neerlandese di domani, con un chiaro favorito ed una sola credibile alternativa per il successo.

Tutte le agenzie principali di scommesse propongono la vittoria del Campione del Mondo tra l’1.50 e l’1.57, mentre il belga della Soudal Quick-Step riveste il ruolo di secondo candidato al trionfo nell’Amstel Gold Race (5.00 su Sisal, 6.00 su Stanleybet e 6.50 su Eurobet). Quote molto alte per tutti gli altri: Van Aert a 9.00 su Eurobet e addirittura a 17 su Stanleybet, mentre Pidcock viene valutato tra 15 e 25.