Amstel Gold Race femminile 2025, Mischa Bredewold vince in solitaria. Quinta Silvia Persico

Si è conclusa l’11ma Amstel Gold Race Ladies Edition di ciclismo femminile: l’edizione 2025 della corsa di un giorno neerlandese, con partenza da Maastricht ed arrivo a Berg en Terblijt dopo 157.4 km, è andata alla neerlandese Mischa Bredewold, mentre la miglior italiana è stata Silvia Persico, quinta.

La gara odierna ha previsto, dopo un primo tratto di trasferimento, un circuito da ripetere per quattro volte prima di tagliare il traguardo: 22 le cotés complessive da scalare, compreso il Cauberg, posto quale ultima asperità di giornata prima dell’arrivo.

Una fuga con 23 atlete ha caratterizzato la corsa, 19 delle quali non sono state riprese dal gruppo, con il plotone che non è riuscito a ricucire il gap sulle migliori battistrada. In vista del traguardo sulle ultime asperità di giornata si sono susseguiti gli scatti, che hanno frazionato il plotoncino di testa.

L’allungo decisivo è arrivato ai 2.4 km dall’arrivo ed è stato ad opera della neerlandese Mischa Bredewold (Team SD Worx – Protime), che ha lasciato la compagnia e si è involata in solitaria verso il traguardo, precedendo di 7″ il terzetto composto dalle connazionali Ellen van Dijk (Lidl – Trek), seconda, e Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck), terza, e dalla transalpina Juliette Labous (FDJ – SUEZ), quarta.

Quinta posizione per la migliore delle italiane in gara, Silvia Persico (UAE Team ADQ), giunta a 9″ dalla vincitrice odierna, mentre il resto del gruppetto delle fuggitive, che ha concluso le proprie fatiche con 1’26” di ritardo, è stato regolato dalla neerlandese Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime). Gruppo principale a 1’55”.

ORDINE D’ARRIVO AMSTEL GOLD RACE FEMMINILE (TOP 10)

1 BREDEWOLD Mischa Team SD Worx – Protime 4:03:03

2 VAN DIJK Ellen Lidl – Trek 0:07

3 PIETERSE Puck Fenix-Deceuninck 0:07

4 LABOUS Juliette FDJ – SUEZ 0:07

5 PERSICO Silvia UAE Team ADQ 0:09

6 WIEBES Lorena Team SD Worx – Protime 1:26

7 JACKSON Alison EF Education-Oatly 1:26

8 HENDERSON Anna Lidl – Trek 1:26

9 TON Quinty Liv AlUla Jayco 1:26

10 ROLDAN Mara Team Picnic PostNL 1:26