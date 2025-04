Ciclismo, Jarno Widar vince la Liegi Under 23. Terzo Gualdi e quinto Finn

Non arriva la vittoria, ma l’Italia può guardare con soddisfazione all’esito della Liegi-Bastogne-Liegi Under 23. A trionfare è stato il belga Jarno Widar, che si conferma uno dei migliori prospetti del ciclismo mondiale. Il diciannovenne della Lotto Development Team si è imposto sul traguardo di Blegny dopo i quasi 175 chilometri di gara.

Si parlava di un’Italia soddisfatta ed infatti sono arrivati due piazzamenti di prestigio. Simone Gualdi (Wanty – Nippo – ReUz) ha concluso in terza posizione, mentre Lorenzo Finn (Red Bull Bora-hansgrohe Rookies) ha terminato al quinto posto. I due azzurri sono stati protagonisti per tutta la gara, facendo sempre corsa di testa.

Ovviamente la copertina se la prende tutta Jarno Widar. Il belga non si è mai risparmiato, attaccando ogni volta che gli era possibile. Una serie di scatti e controscatti, fino a quello decisivo sull’ultimo chilometro. Questo è stato quello decisivo per Widar, che ha allungato sui rivali, tagliando il traguardo in solitaria.

Al secondo posto ha concluso l’olandese Senna Remijn (Alpecin Deceuninck Development), che ha battuto un ottimo Simone Gualdi. Giù dal podio come detto ha concluso Lorenzo Finn, arrivato quinto al traguardo.