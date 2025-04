Alex de Minaur: “Preparato per battere chiunque sul rosso. I 1000? Meglio il format di Montecarlo”

Alex de Minaur ieri ha esordito in maniera molto convincente, sconfiggendo Lorenzo Sonego con un netto 6-2 6-3. Nella fase più rilevante della sua carriera, sta iniziando a mettere insieme risultati importanti anche sulla terra rossa, superficie che non lo ha ancora visto raggiungere alcuna finale sul circuito maggiore. Ora per lui sfida spettacolo con il canadese Denis Shapovalov.

Queste le parole del giocatore australiano, riportate dagli spagnoli di Puntodebreak: “Sto giocando molto bene, ogni volta in modo più consistente. Da due anni credo di aver capito quello che devo fare per essere competitivo sulla terra rossa. La chiave è stata lavorare duro in palestra per rafforzare i miei arti inferiori e muovermi meglio sulla terra, così come aumentare la potenza dei miei colpi. Mi sono sforzato molto su questo, e la verità è che le mie sensazioni ora sono ogni volta migliori“.

Continua poi sulla questione dell’adattabilità alla superficie: “Per tre anni questa parte della stagione per me è stata difficile, perché non potevo mettere in campo la mia competitività abituale. Il mio obiettivo è sempre stato quello di essere solido su tutte le superfici e poter competere al mio massimo livello tutte le settimane dell’anno. Sono vicino al mio massimo sul rosso, ma adesso mi vedo preparato per battere chiunque su questa superficie“.

Stoccata pesantissima, però, è quella che rifila al format attuale dei Masters 1000: “Anche se non giochiamo tutti i giorni, questa programmazione dei Masters 1000 ci obbliga a rimanere in modalità competitiva per molto tempo di fila. Dobbiamo mantenere le nostre routine, restare molto concentrati mentalmente sul tennis e pensare costantemente a ciò di cui abbiamo bisogno per dare la miglior versione di noi stessi. Due 1000 consecutivi ti mantengono per un mese in questa situazione, per questo preferisco il formato di Montecarlo. Non è necessario riposare tra le partite e sai che in una settimana finisce il torneo“.