A che ora Darderi-Boyer oggi in tv, ATP Marrakech 2025: programma, tv, streaming

Luciano Darderi si ripropone quest’oggi ai nastri di partenza dell’ATP250 di Marrakech (Marocco). Sulla terra rossa nordafricana, l’italo-argentino sarà opposto allo statunitense Tristan Boyer e sulla carta gode dei favori del pronostico per le sue attitudini sulla terra rossa. Vedremo se le valutazioni sulla carta avranno poi un fondamento in partita.

Darderi ha ritrovato un po’ la vena ispiratrice giocando il Challenger di Napoli. Un torneo in cui si è spinto fino alla finale, venendo poi battuto dal ceco Vit Kopriva. Sarà necessario alzare ancora il livello e soprattutto ritrovare piena consistenza nella sua combinazione servizio-dritto, con cui l’anno passato si era fatto largo specialmente nei tornei sulla terra.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori e quindi bisognerà trovare i riferimenti in campo. Da capire se Luciano avrò ritrovato la piena efficienza fisica, dal momento che nella finale del Challenger citato aveva manifestato qualche problema fisico dettato dalla stanchezza. Non resta che attendere.

La partita tra Luciano Darderi e Trista Boyer, valida per il primo turno del torneo di Marrakech (Marocco), andrà in scena quest’oggi e sarà la prima sul campo centrale (ore 13.00 italiane). La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

DARDERI-BOYER OGGI IN TV

Mercoledì 2 aprile

CENTRE COURT – Inizio alle 13.00 italiane

1. L. Darderi [7] vs T. Boyer

A seguire

2. A. Muller [3] vs H. Dellien

A seguire

3. R. Carballes Baena [5] vs O. Virtanen

A seguire

4. R. Collignon vs [4] N. Borges

PROGRAMMA DARDERI-BOYER ATP MARRAKECH 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv