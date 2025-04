A che ora Berrettini-Musetti, ATP Montecarlo 2025: programma, ordine di gioco, streaming

Domani, giovedì 10 aprile, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si incontreranno negli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, il romano ha conquistato l’accesso a questo turno ieri, battendo il n.2 del ranking, Alexander Zverev, in rimonta. Nella medesima modalità si è concretizzata l’affermazione di Musetti.

Il toscano, infatti, ha battuto quest’oggi il ceco Jiri Lehecka sullo score di 1-6 7-5 6-2, mettendo in mostra dal secondo set in avanti alcune delle sue magie su terra rossa. Si prospetta un bel match e un incrocio di stili: da un lato la potenza e la sensibilità di mano di Matteo; dall’altra la vena creativa del carrarino, in grado di ammaliare con alcuni effetti speciali.

Il computo dei precedenti è sull’1-1: Musetti aveva sconfitto nella finale del torneo di Napoli del 2022 il romano, in occasione del suo ultimo titolo nel circuito maggiore; Matteo si era preso la rivincita nella semifinale sull’erba di Stoccarda dell’anno scorso.

La sfida tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, valida per gli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo, andrà in scena domani come terzo match sul campo centrale del Principato, il cui programma avrà inizio dalle 11.00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BERRETTINI-MUSETTI ATP MONTECARLO 2025

Giovedì 10 aprile

COURT RAINIER III – Inizio alle ore 11.00

1. J. Draper [5] vs A. Davidovich Fokina

A seguire

2. D. Altmaier [Q] vs C. Alcaraz [2]

A seguire

3. M. Berrettini vs L. Musetti [13]

A seguire

N. Borges vs S. Tsitsipas [6]

PROGRAMMA BERRETTINI-MUSETTI ATP MONTECARLO 2025: COME SEGUIRE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport