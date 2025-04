C’é uno spauracchio di vecchia data per Berrettini e Musetti nel tabellone di Montecarlo

Sarà derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti a Montecarlo negli ottavi di finale del primo Masters1000 della stagione su terra rossa. Ieri il romano ha sconfitto in rimonta il n.2 del mondo, nonché testa di serie n.1, Alexander Zverev col punteggio di 2-6 6-3 7-5 e oggi il toscano ha risposto presente, anch’egli a segno con una rimonta ai danni del ceco Jiri Lehecka sul punteggio di 1-6 7-5 6-2.

E così l’Italia ha già la matematica certezza di avere un giocatore qualificato ai quarti di finale di un torneo così prestigioso, in considerazione dell’assenza del proprio asso, Jannik Sinner. Un riscontro da non sottovalutare sia per Matteo che per Lorenzo. Certo, la zona di tabellone non è delle più agevoli per entrambi, visto quello che si prospetta.

Il vincitore del derby, infatti, giocherà contro il vincente della sfida il tre volte vincitore nel Principato, Stefanos Tsitsipas, e il portoghese Nuno Borges. Chiaramente, visto lo storico e le caratteristiche di gioco, il favorito è il greco che, da campione in carica, vorrà replicare e andare fino in fondo. Su questa terra così lenta, Tsitsipas tradizionalmente si è sempre trovato molto bene e questo aumenterebbe il coefficiente di difficoltà nell’incrocio per entrambi gli azzurri.

Complessità dettata, in prima battuta, dai precedenti. Berrettini è sotto 5-1 contro Tsitsipas e il passivo è aumentato quest’anno, visti i ko sul cemento di Dubai e di Indian Wells del romano. Vero è che l’unica vittoria ottenuta da Matteo è stata propria sul rosso, ovvero nella semifinale dell’ATP250 di Gstaad (Svizzera).

PRECEDENTI BERRETTINI-TSITSIPAS (1-5)

5‑Mar‑2025 Indian Wells Masters Hard R32 29 9 (8)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. (28)Berrettini 6-3 6-3

24‑Feb‑2025 Dubai Hard QF 30 11 (4)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. Berrettini 7-6(5) 1-6 6-4 (ch)

15‑Jul‑2024 Gstaad Clay SF 82 12 (6)Berrettini d. (1)Stefanos Tsitsipas [GRE] 7-6(6) 7-5

2‑Jan‑2023 United Cup Hard SF 16 4 (1)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. (5)Berrettini 4-6 7-6(2) 6-4

10‑May‑2021 Rome Masters Clay R16 9 5 (5)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. (9)Berrettini 7-6(3) 6-2

8‑Feb‑2021 Australian Open Hard R16 10 6 (5)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. (9)Berrettini W/O

14‑Jan‑2019 Australian Open Hard R128 54 15 (14)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. Berrettini 6-7(3) 6-4 6-3 7-6(4)

28‑Aug‑2017 US Open Hard Q2 139 161 Stefanos Tsitsipas [GRE] d. (28)Berrettini 6-7(6) 7-6(4) 7-6(2)

Ancora peggio la situazione del carrarino dal momento che nelle cinque sfide contro il greco ha sempre perso, ultima delle quali sulla terra rossa di Roma nel 2023. Nel suo caso, quindi, si dovrebbe parlare di tabù da sfatare.

PRECEDENTI MUSETTI-TSITSIPAS (0-5)

8‑May‑2023 Rome Masters Clay R16 19 5 (5)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. (18)Musetti 7-5 7-5

17‑Apr‑2023 Barcelona Clay SF 20 5 (2)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. (9)Musetti 6-4 5-7 6-3

23‑May‑2022 Roland Garros Clay R128 66 4 (4)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. Musetti 5-7 4-6 6-2 6-3 6-2

17‑May‑2021 Lyon Clay SF 88 5 (2)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. (Alt)Musetti 4-6 6-3 6-0

15‑Mar‑2021 Acapulco Hard SF 120 5 (1)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. (Q)Musetti 6-1 6-3