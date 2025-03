Come cambia il tabellone di Berrettini a Indian Wells con l’eliminazione di Zverev. Restano due scogli all’orizzonte

L’eliminazione del tedesco Alexander Zverev cambia inevitabilmente la fisionomia del tabellone di singolare maschile dei BNP Paribas Open 2025 di tennis: l’uscita di scena del numero 1 del seeding potrebbe favorire anche Matteo Berrettini.

L’azzurro, infatti, è inserito nella parte alta del tabellone ed ha staccato il pass per il terzo turno, dove affronterà, però, un ostacolo non da poco, ovvero la testa di serie numero 8, l’ellenico Stefanos Tsitsipas. Sulla carta, fino alle semifinali, sarà questo l’impegno più arduo.

Agli ottavi, infatti, Berrettini potrebbe incontrare il danese Holger Rune, numero 12 del seeding, in una sfida certamente da non sottovalutare, poi ai quarti potrebbe essere lo statunitense Frances Tiafoe, numero 16, ad incrociare l’italiano.

Il tennista romano potrebbe dunque ritrovarsi in un percorso a difficoltà decrescente fino alle semifinali, quando invece sfiderà con ogni probabilità il russo Daniil Medvedev, numero 5 del seeding, in attesa che dalla parte bassa del main draw esca il nome del possibile avversario in finale (in pole lo spagnolo Carlos Alcaraz).