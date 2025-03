Coppa Davis, Djokovic giocherà lo spareggio per salvare la Serbia? Definiti i playoff, incroci vibranti

L’Italia è qualificata di diritto ai quarti di finale della Coppa Davis, dopo aver alzato al cielo l’Insalatiera per la seconda volta consecutiva e dopo aver acquisito il diritto di ospitare gli atti conclusivi della massima competizione per Nazionali di tennis maschile. Le Finals si disputeranno a Bologna dal 18 al 23 novembre, ma le altre sette partecipanti non si conoscono ancora: emergeranno dai quattordici match che si disputeranno tra il 12 e il 14 settembre.

Contemporaneamente si svolgeranno anche i playoff: chi li vince conserva la permanenza o acquisisce la promozione nel World Group I, mentre chi li perde scivolerà o rimarrà in quella che in passato veniva chiamata Serie B. Si è svolto un sorteggio per determinante gli accoppiamenti di questi tredici incontri, a cui parteciperanno alcune formazioni di grande rango.

Ci sarà su tutte la Serbia, anche se è troppo presto per sapere se ci sarà Novak Djokovic per cercare di conquistare la salvezza. L’urna è stata benevola con i balcanici, che incroceranno l’abbordabile Turchia di fronte al proprio pubblico. Impegno sulla carta non impossibile per il Canada, che incrocerà Israele sui campi amici. Molto interessante il testa a testa tra la Polonia di Hubert Hurkacz e la Gran Bretagna di Jack Draper, mentre la Grecia di Stefanos Tsitsipas se la dovrà vedere con il Brasile di Joao Fonseca.

Abbiamo elencato i giocatori di punta, ma chiaramente soltanto a ridosso dell’evento sapremo se saranno effettivamente in campo. La Svezia ospiterà l’India, il Cile affronterà il Lussemburgo, la Bulgaria di Grigor Dimitrov incontrerà la Finlandia, testa a testa tra Perù e Portogallo, la Norvegia di Casper Ruud dovrà fare visita a Cina Taipei. Corea del Sud-Kazakhstan, Svezia-Tunisia ed Ecuador-Bosnia Erzegovina completano il quadro dei playoff.

PLAYOFF COPPA DAVIS 2025

Canada vs Israele

Bulgaria vs Finlandia

Serbia vs Turchia

Polonia vs Gran Bretagna

Cile vs Lussemburgo

Grecia vs Brasile

Slovacchia vs Colombia

Corea del Sud vs Kazakhstan

Svizzera vs India

Svezia vs Tunisia

Perù vs Portogallo

Cina Taipei vs Norvegia

Ecuador vs Bosnia Erzegovina