Ambesi: “Capisco chi è deluso dagli italiani a Indian Wells. Musetti deve evitare fluttuazioni per svoltare”

In attesa del ritorno di Jannik Sinner, il tennis maschile italiano esce con le ossa rotte dal Masters 1000 di Indian Wells dopo l’eliminazione al terzo turno di Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Il tema è che nessun italiano è riuscito ad arrivare agli ottavi di finale in campo maschile, mentre Paolini soffrendo ce l’ha fatta. Bronzetti aveva una partita oggettivamente non alla portata ed è andata come è andata. Mi ha colpito il fatto che Berrettini non abbia avuto alcuna opportunità, se non quel gioco in cui Tsitsipas apre con due doppi falli. Poi però non c’è mai stata partita“, il commento di Ambesi.

Sulla situazione attuale del tennis azzurro: “Non bisogna più valutare i precedenti non eccezionali, ma il fatto che adesso arrivi a disputare ogni torneo con delle ambizioni, tenendo conto del numero degli atleti italiani nelle prime 40 posizioni del ranking. Le aspettative quindi sono abbastanza alte. Poi è chiaro che ce ne sono 16 che arrivano agli ottavi, e degli italiani in tabellone non ce n’era nessuno tra i primi 16. Almeno uno comunque te lo aspettavi più avanti, però Berrettini trova Tsitsipas e cosa vale in questo momento il greco? Se vince il torneo sale al numero 5 al mondo, per dire. Capisco comunque chi è deluso da questo torneo“.

“Musetti tutto sommato ha poco da difendere nella stagione sulla terra, quindi il balzo in classifica – se riuscirà ad arrivare in condizione a Montecarlo e nei tornei a seguire – credo sia abbastanza nell’ordine delle cose. Poi è vero che dopo ci saranno tanti punti da difendere, quindi aspettiamoci una stagione con delle fluttuazioni evidenti. Magari molto bene con una crescita sulla terra, poi sull’erba dovrà riconfermarsi. Se ce la fa, lì realizza il vero salto di qualità”, spiega il giornalista di Eurosport.

Sui margini di crescita di Musetti: “Per me evitare la fluttuazione è il sinonimo del salto di qualità. Noi ci aspettiamo che la stagione sul rosso lo proietti più avanti, ma il salto di qualità sarà quello di perdere poche posizioni nella stagione sull’erba. Non fai finale al Queen’s? Comunque arrivi in semifinale. Non fai semifinale a Wimbledon? Sei nei quarti. Quello sarebbe il salto di qualità. Se l’obiettivo è entrare in top10, qualora ti giri bene la stagione sulla terra sei nei 10. A Parigi si gioca tanto”.

Sulla prossima avversaria di Jasmine Paolini, che troverà agli ottavi la russa (ex italiana) Liudmila Samsonova: “Samsonova ha sempre battuto Paolini e negli ultimi quattro set giocati le ha concesso le briciole. In realtà Paolini nel loro primo scontro diretto vince al tie-break il primo set e poi viene asfaltata. I precedenti sono abbastanza negativi“.