Volley, Trento batte Cisterna e si porta a una vittoria dalla semifinale scudetto, Michieletto e Lavia al top

Trento ha sconfitto Cisterna per 3-1 (25-17; 25-16; 23-25; 25-21) nella gara-3 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile. La vincitrice della regular season si è imposta di fronte al proprio pubblico e si è così portata in vantaggio per 2-1 nella serie al meglio delle cinque partite.

I Campioni d’Europa hanno reagito dopo la battuta d’arresto rimediata settimana scorsa nella tana dei laziali e si trovano ora a un successo dal passaggio del turno. I dolomitici potrebbero meritarsi la semifinale contro Piacenza in caso di affermazione in trasferta nella gara-4 del prossimo weekend, in caso contrario si giocherà la bella di spareggio.

I ragazzi coach Fabio Soli, ancora scossi dall’eliminazione subita nella semifinale della CEV Cup per mano dello Ziraat Bank Ankara, hanno dominato i primi due parziali e sul 18-14 della terza frazione sembravano lanciati verso un rapido successo. Proprio sul più bello, però, i padroni di casa si sono bloccati e sono stati trascinati al quarto set degli ospiti.

Trento non si è fatta intimorire dalla reazione degli avversari, ha ripreso il controllo del confronto, ha gestito i tentativi di recupero di Cisterna e si è involata verso un successo prezioso in un momento tecnicamente molto complicato per l’Itas. I laziali hanno comunque dimostrato di potersela giocare e fino all’ultimo inseguiranno il grande colpaccio.

Prestazione sopra gli scudi da parte degli schiacciatori Alessandro Michieletto (20 punti, 2 ace) e Daniele Lavia (19 punti, 2 ace), 14 marcature per l’opposto Kamil Rychlicki e 11 per il centrale Jan Kozamernik (2 muri). sotto la regia di Riccardo Sbertoli. A Cisterna non sono bastati Theo Faure (17 punti), Aleksandar Nedeljkovic (12) e Efe Bayram (11).