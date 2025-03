Volley, Piacenza espugna ancora Verona ed accede alle semifinali scudetto!

Piacenza espugna Verona anche in gara-3 dei quarti di finale della SuperLega 2024-2025 di volley e chiude la serie sul 3-0, approdando in semifinale: tra la Rana Verona e la Gas Sales Bluenergy Piacenza finisce 1-3 (25-16, 17-25, 20-25, 19-25).

Primo set tutto di marca scaligera, con i padroni di casa costretti a vincere per allungare la serie: veneti sempre ampiamente in vantaggio e rapida chiusura sul 25-16. Con il passare dei minuti gli ospiti, nella seconda frazione, salgono d’intensità ed allungano dal 6-5 al 6-10, per poi dilagare fino al 13-19, prima di chiudere sul 17-25.

Nel terzo parziale l’equilibrio dura fino al 13-13, poi gli ospiti piazzano l’allungo che si rivelerà decisivo portandosi sul 14-17 e poi sul 16-21, chiudendo i conti sul 20-25. Il quarto set vede Piacenza dominare sin da subito, portandosi sul 2-7 in avvio, allungando fino al 5-13. Verona risale fino al 13-15, poi crolla e gli ospiti vincono 19-25.

Il miglior marcatore gioca tra i padroni di casa ed è Noumory Keita, autore di 21 punti, ma nel Verona l’unico altro giocatore in doppia cifra è Francesco Sani, a quota 13. Nel Piacenza, invece, sono 17 i punti per Ramazan Efe Mandiraci, seguito da Stephen Timothy Maar con 15, Yuri Romanò con 14 e Aties Robertlandy Simon con 12.

TABELLINO

RANA VERONA – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 1-3 (25-16, 17-25, 20-25, 19-25)

RANA VERONA: Zingel 3, Keita 21, Mozic 6, Cortesia 7, Abaev 1, Sani 13, D’Amico (L), Vitelli 4, Spirito, Ewert 1, Jensen 5. Ne: Chevalier, Bonisoli (L), Zanotti. All. Simoni.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Mandiraci 17, Simon 12, Romanò 14, Maar 15, Galassi 7, Brizard 4, Scanferla (L), Bovolenta. Ne: Salsi, Kovacevic, Ricci, Andringa, Gueye, Loreti (L). All. Travica.

ARBITRI: Pozzato di Bolzano, Zanussi di Treviso.

NOTE: durata set 23’, 27’, 27’ e 29’ per un totale di 116’. Spettatori 5104. MVP: Yuri Romanò. Rana Verona: battute sbagliate 16, ace 9, muri punto 3, errori in attacco 6, ricezione 42% (26% perfetta), attacco 54%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 15, ace 10, muri punto 12, errori in attacco 4, ricezione 61% (33% perfetta), attacco 55%.