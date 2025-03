Volley, Novara travolge il THY Istanbul e si regala la finale di CEV Cup

Novara si è qualificata alla finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Dopo il successo ottenuto settimana scorsa con il massimo scarto di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, la formazione piemontese ha sconfitto il THY Istanbul per 3-0 (27-25; 26-24; 25-18) di fronte ai 1500 spettatori del Burhan Felek Salonu (dove nel pomeriggio Milano incrocerà l’Eczacibasi nei quarti di Champions League) e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo.

Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi se la dovranno ora vedere con le rumene dell’Alba Blaj, partendo con i favori del pronostico nel doppio confronto. Novara cercherà di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno e alzato al cielo anche nel 2003, regalando una nuova gioia al Bel Paese dopo il trionfo di Roma in Challenge Cup e in attesa della Final Four della Champions League, a cui si sono già qualificate Conegliano e Scandicci.

Il primo set è stato lottato punto a punto (20-20), Novara ha avuto uno scatto (24-21) ma il THY Istanbul è rientrato e le ospiti sono dovute ricorrere ai vantaggi per chiudere i conti. Nella seconda frazione le Zanzare si sono issate sul 14-7, hanno subito la rimonta (22-21), non hanno concretizzato due set-point (24-22) e poi al terzo tentativo hanno chiuso il discorso qualificazione. Il terzo parziale si è giocato esclusivamente per le statistiche e le piemontesi hanno giganteggiato con disinvoltura, meritandosi un altro successo con il massimo scarto.

A mettersi maggiormente in luce sono state l’opposto Tatiana Tolok (15 punti) e la schiacciatrice Mayu Ishikawa (10), da annotare i 6 punti della centrale Sara Bonifacio e i quattro della palleggiatrice Francesca Bosio. Al THY Istanbul non sono bastate Anthi Vasilantonaki (13) e Diana Duarte (11).