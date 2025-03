Volley femminile, decisa la sede della Final Four di Champions League: trasferta rovente per tre italiane

La Final Four della Champions League di volley femminile si giocherà all’Ulker Sports Arena di Instanbul nel weekend del 3-4 maggio. La CEV ha svelato la sede degli atti conclusivi della massima competizione europea, che si disputeranno dunque tra un mese e mezzo nella metropoli turca. Questo impianto da 13.800 posti, inaugurato nel 2012, è quello in cui abitualmente gioca il Fenerbahce, ma la formazione di Melissa Vargas non sarà della partita perché è stata eliminata ai quarti dal VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti.

Tre formazioni italiane andranno a caccia del prestigioso trofeo. Conegliano sarà chiamata a difendere titolo conquistato lo scorso anno e incrocerà Milano in semifinale, dando così vita alla rivincita dello scontro diretto che nell’ultima edizione mise in palio il titolo. Nell’altra semifinale Scandicci, alla sua prima apparizione tra le quattro grandi del Vecchio Continente, se la dovrà invece vedere con il VakifBank Istanbul, che giocherà sì nella sua città ma non nel suo impianto.

Per quanto riguarda la Final Four maschile, invece, la decisione sarà rinviata alle prossime settimane. I polacchi dello Zawiercie si sono qualificati alle semifinali e attendono la vincente del confronto tra i connazionali dello Jastrzebski Wegiel e i greci dell’Olympiakos (3-2 per gli ellenici all’andata), mentre la vincente del derby tra Monza e Perugia (3-1 per i Block Devils nel primo confronto) incrocerà chi avrà la meglio tra l’Halkbank Ankara e il Projekt Varsavia (3-1 per i turchi nel primo scontro diretto).