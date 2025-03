Volley femminile, Chieri non lascia scampo a Novara (3-0) e riapre la serie dei quarti: mercoledì la bella!

La Reale Mutua Fenera Chieri riapre la serie dei quarti di finale contro la Igor Gorgonzola Novara vincendo 3-0 il derby piemontese. Un colpo di coda della squadra di Bregoli, che arrivava da tre brutte sconfitte (le due sfide di Coppa con Roma e gara1 dei quarti) e che ha saputo cambiare faccia e atteggiamento proprio all’ultimo tentativo, impreziosendo questo finale di stagione che poteva essere molto amaro. Irriconoscibile Novara, sia rispetto alla sfida di domenica scorsa, sia rispetto al ritorno di semifinale di Coppa CEV a Istanbul. In difficoltà costante in ricezione, la Igor Gorgonzola proverà a rifarsi mercoledì sera in gara3.

Che non sia la Reale Mutua Fenera spenta e rinunciataria di gara1 e della finale di Roma si capisce subito, anche se Novara prova la fuga sul 7-11. Chieri si riporta sotto e si gioca punto a punto fino alla soluzione ai vantaggi. Chieri spreca il primo set ball con l’errore di Gray, poi è Novara a vedersi annullati due set ball (errore al servizio di Ishikawa e attacco vincente di Skinner). Il murone di Gray e l’attacco di Bujis regalano il 28-26 alla formazione di casa.

Nel secondo set Novara si illude nuovamente in avvio portandosi sul 7-10, ma nella parte centrale la formazione di Bernardi va in difficoltà soprattutto nei fondamentali di seconda linea e Chieri affonda il coltello nella piaga portandosi sul 21-16 con gli attacchi di Skinner e Gicquel. Novara non si risolleva e la Reale Mutua Fenera Chieri tiene bene in fase cambio palla fino al 25-20 conclusivo.

Novara parte forte nel terzo set (0-3) ma Chieri è lì e non permette alle ospiti di respirare. Le padrone di casa si portano avanti fino al 15-12, poi si bloccano soffrendo il servizio della Igor Gorgonzola, che si porta avanti 16-18. Chieri non abbassa la guardia, si riprende e si presenta davanti alla volata finale riuscendo a vincere 25-23 con l’errore in attacco di un’appannata Ishikawa.

In casa Novara 17 punti di Buijs, migliore in campo, 14 punti per Skinner e 13 di Gicquel. Per Novara, 13 i punti di Alsmeier e 10 quelli di una Tolok dalle polveri un po’ bagnate, 8 i punti di Ishikawa.