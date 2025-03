Volley, i migliori italiani della regular season di Superlega. Michieletto il migliore, Boninfante il rookie

I MIGLIORI ITALIANI DELLA REGULAR SEASON DI SUPERLEGA

ALESSANDRO MICHIELETTO: Continuità e classe si mischiano per confermare che lo schiacciatore di Trento è ancora una volta l’uomo decisivo in questa prima parte di stagione. 391 punti, media di 4.65 a set. Tra i migliori ricevitori e battitori. Completo ed efficace.

LUCA PORRO: Uno dei crack di questa stagione. Tiene la media dei grandi in una squadra che lotta fino alla fine per la salvezza come Padova ed è pronto per il grande salto.

DANIELE LAVIA: Una stagione in crescendo. La lunga estate azzurra si fa sentire nella prima parte ma nel finale si sobbarca ricezione e soprattutto attacco della formazione trentina ed è lui il grande protagonista della rimonta su Perugia per il primo posto.

GIANLUCA GALASSI: Protagonista nella prima parte della stagione ad altissimi livelli, poi cala come tutta la squadra piacentina ma mantiene sempre alta la barra. Benissimo a muro con 43 punti complessivi.

ANDREA MARCHISIO: Il miglior ricevitore della Superlega è uno dei protagonisti del miracolo Grottazzolina. Ultimissimi alla fine del girone di andata, salvi con un turno di anticipo. Grazie anche alle prodezze in ricezione e in difesa del libero.

MATTIA BOTTOLO: L’exploit di Civitanova porta la sua firma. Primo anno da titolare fisso ed è subito una grande stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia e tutto lascia pensare che non sia finita qui.

MATTIA BONINFANTE: L’uomo nuovo del volley italiano in regia. Viene gettato nella mischia da Beppe Cormio e disputa una stagione di altissimo spessore. Il miglior rookie per distacco.