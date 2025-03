Scandicci-VakifBank Istanbul, semifinale Champions League volley femminile 2025: programma, orario, tv

Scandicci ha sconfitto il Budowlani Lodz con un doppio 3-0 e si è qualificata alle semifinali della Champions League di volley femminile, proseguendo il proprio cammino netto nella massima competizione europea dopo i cinque successi infilati nella fase a gironi. La compagine toscana è stata impeccabile contro la formazione polacca e si è così guadagnata la prima partecipazione alla Final Four della propria storia, dopo aver alzato al cielo la Challenge Cup nel 2022 e la CEV Cup nel 2023.

Scandicci se la dovrà ora vedere con il VakifBank Istanbul: la corazzata turca allenata da coach Giovanni Guidetti ha avuto la meglio nel derby anatolico con il Fenerbahce Istanbul, imponendosi per 3-1 nella sfida di ritorno dopo la sconfitta per 3-0 rimediata all’andata e poi aggiudicandosi il golden set di spareggio. L’appuntamento è per sabato 3 maggio (orario da definire), in una sede ancora da stabilire: sarà una sfida secca, chi vincerà si qualificherà all’atto conclusivo che metterà in palio il trofeo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-VakifBank Istanbul, semifinale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky (canale dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCI-VAKIFBANK, SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE

Sabato 3 maggio

Orario da definire Semifinale Champions League: Savino Del Bene Scandicci vs VakifBank Istanbul

PROGRAMMA SCANDICCI-VAKIFBANK ISTANBULE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.