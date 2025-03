Volley, Anderson ribalta Trento e manda in finale di Cev Cup lo Ziraat Bankasi: 3-1

In finale va lo Ziraat Bankasi e ancora una volta la Itas Trentino si ferma sul più bello. Ormai una consuetudine stagionale quella di vedere la squadra di Trento bloccarsi nel momento decisivo: è accaduto in Supercoppa, poi al Mondiale per Club, poi in semifinale di Coppa Italia e infine in semifinale di CEV Cup sul campo di uno Ziraat Bankasi che ha confermato quanto di buono mostrato nella gara di andata, seppure a sprazzi, dove aveva perso 3-2, e capace di vincere 3-1 una partita che ha visto la squadra di casa giocare meglio le fasi decisive del match.

Pronti via e, come nella gara di andata, è lo Ziraat Bankasi a martellare a più non posso. Anderson sembra quello dello Zenit che batteva il Trentino di Juantorena e Kaziyski e manda da subito in tilt la formazione italiana, che fatica a mettere in difficoltà la squadra di casa e va subito sotto piuttosto nettamente. Ancora una volta Rychlicki non riesce a essere efficace in attacco e per la squadra turca è tutto facile fino al 25-17 che chiude il primo parziale.

Nel secondo set è ancora lo Ziraat a prendere il largo con battuta e primi tempi: i turchi scattano avanti 11-8. Trento prova a reagire con la battuta di Michieletto e Gabi Garcia e riesce a pareggiare a quota 12. Si procede sul filo dell’equilibrio e Trento riesce anche a mettere il naso avanti sul 17-18, ma lo Ziraat Bankasi reagisce e torna davanti. È un ace di Stern, implacabile dai 9 metri, a siglare il break decisivo (23-21) e nel finale ci pensa Bulbul a chiudere per il 25-23, che avvicina lo Ziraat alla finale.

Nel terzo set arriva, finalmente, la reazione di Trento, che alza l’asticella al servizio e in attacco e riesce a portarsi prima sull’11-6 e poi sul 13-9, ma lo Ziraat Bankasi rialza la testa e, con uno scatenato Anderson al servizio, si porta addirittura avanti 13-14. Trento non ci sta e riparte di slancio con Michieletto, allungando sul 18-15 e aprendosi la strada per un finale di set a senso unico che premia gli ospiti con il punteggio di 25-17.

Lo Ziraat fa subito la voce grossa in avvio del quarto set, portandosi sul 4-0, ma Trento non molla e si ritrova in tempo per pareggiare il conto a quota 8, ma lo Ziraat Bankasi fa leva sul servizio e si riporta avanti (13-10). Trento reagisce ma non riesce più a pareggiare. Resta a un break di distacco la squadra di Soli fino al 19-18, poi alza bandiera bianca sbagliando qualcosa di troppo nel finale del set e si arrende con il punteggio di 25-20. Per la squadra di casa Ter Maat top scorer con 14 punti, Anderson, migliore in campo, 11 punti, Bulbul, 10 punti. Per Trento Michieletto, 14 punti, Gabi Garcia, 8 punti, Lavia, 7 punti.