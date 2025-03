Civitanova-Lublino oggi in tv, Challenge Cup volley 2025: orario finale ritorno, programma, streaming

Oggi mercoledì 19 marzo (ore 20.30) si gioca Civitanova-Lublino, finale di ritorno della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. La Lube sarà chiamata alla grande rimonta di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum: dopo aver perso per 3-1 l’incontro d’andata giocato settimana scorsa in Polonia, la compagine marchigiana dovrà imporsi per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio per alzare al cielo il trofeo.

La missione non è delle più semplici per i cucinieri, soprattutto perché dall’altra parte della rete ci sarà una formazione di eccellente caratura tecnica che nel primo confronto ha dimostrato tutto il suo valore. Gli uomini di coach Giampaolo Medei, reduci dal successo contro Milano che ha rimesso in parità la serie dei quarti dei playoff scudetto, se la dovranno vedere contro il sestetto trascinato dal fuoriclasse Wilfredo Leon, alla sua prima stagione con il sodalizio polacco dopo l’avventura a Perugia.

Civitanova si affiderà all’opposto Adis Lagumdzija, agli schiacciatori Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo, ai centrali Marko Podrascanin e Barthelemy Chinenyeze, al palleggiatore Mattia Boninfante e al libero Fabio Balaso per provare a conquistare un nuovo trofeo dopo la Coppa Italia alzata al cielo un paio di mesi fa. Oltre a Leon bisognerà fare attenzione anche a Kewin Sasak, Mkolaj Sawicki e Fynnian McCarthy, che si erano distinti nella sfida d’andata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Lublino, finale di ritorno della Challenge Cup di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIVITANOVA-LUBLINO VOLLEY OGGI

Mercoledì 19 marzo

Ore 20.30 Challenge Cup volley, finale di ritorno: Cucine Lube Civitanova vs Bogdanka Luk Lublino – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA CIVITANOVA-LUBLINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.