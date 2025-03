Tuffi, Giovanni Tocci e Matteo Santoro in evidenza nella Coppa Los Angeles 2028

Sono andati in archivio i primi due giorni di gare nella Coppa Los Angeles 2028, rassegna nazionale di tuffi che ha dato il via alla stagione con 53 atleti (20 femmine e 33 maschi) al via presso il Centro Federale “B. Bianchi” di Trieste. Un evento importante che rappresenta la prima prova valida di selezione per gli Europei e i Mondiali a cui è già qualificata Chiara Pellacani. La seconda manifestazione funzionale in questo senso saranno gli Assoluti, in programma a Torino dal 28 al 30 marzo.

Nel day-1 Matteo Santoro è stato il migliore nella prova dal metro con il punteggio di 363.00 punti. Il giovane atleta romano ha preceduto Giovanni Tocci (360.10) e Stefano Belotti (355.85). Rotazione solida di Santoro, reduce da un infortunio abbastanza importante che l’ha costretto a stare fermo per qualche tempo. Buona soprattutto l’esecuzione del doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato con cui il classe 2006 del Bel Paese ha ottenuto 72.00.

Dal trampolino tre metri, Matilde Borrello si è imposta. La 23enne del Blu 2006 asd – Torino ha totalizzato 275.05 e si è messa alle spalle di appena 0.65 Elisa Pizzini. Terza piazza per Beatrice Gallo in 226.60. Dalla piattaforma Riccardo Giovannini ha fatto la voce grossa con 395.70 punti, davanti al classe 2007 e molto interessante, Simone Conte, con 369.35 e a Francesco Casalini (357.35).

Nel secondo giorno Matilde Borrello ha messo la firma nella prova dal metro, con il punteggio di 249.55, battendo Elisa Pizzini (233.70) e Giorgia De Sanctis (220.10). Da segnalare il ritorno alle gare di Elena Bertocchi, che a febbraio aveva saltato i campionati di categoria. La lombarda ha in quarta posizione (218.60). Nella gara maschile dai tre metri, Giovanni Tocci è stato il migliore con 440.60 punti davanti a Francesco Porco (393.00) e a Matteo Santoro (363.75). Vale lo stesso discorso di Bertocchi anche per Lorenzo Marsaglia, quarto in questa finale con 363.05. A chiudere il cerchio, nella prova femminile dalla piattaforma, Sarah Jodoin di Maria che ha dato conferma di essere nettamente la migliore interprete con 319.70.