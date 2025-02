Tuffi, Tocci e Pizzini protagonisti agli Assoluti di Bolzano. Rientro positivo per Santoro

Sono andati in archivio gli Assoluti Invernali di Bolzano, primo grande appuntamento della stagione per i tuffi italiani. Una tre giorni di gare che ha visto come principali protagonisti Giovanni Tocci ed Elisa Pizzini, con anche il ritorno sul trampolino di Matteo Santoro, senza dimenticare i successi dalla piattaforma di Riccardo Giovannini e Maia Biginelli.

Gli Assoluti Invernali hanno visto anche alcune assenze decisamente importanti, soprattutto in campo femminile. Nelle gare dal trampolino erano assenti sia Elena Bertocchi sia Chiara Pellacani, che sta continuando il suo percorso universitario negli Stati Uniti. Non era presente neanche Sarah Jodoin di Maria, che tornerà a febbraio dagli allenamenti in Australia. In campo maschile, invece, non ha preso parte alla competizione Lorenzo Marsaglia, che era sicuramente tra i protagonisti attesi dal trampolino.

Nelle gare maschili dal trampolino Giovanni Tocci ha firmato la doppietta, imponendosi prima dai tre metri e poi dal metro. Due buone gare quelle del calabrese, che ha subito mostrato di essere in buona forma. Dai tre il successo è arrivato di misura su un eccellente Francesco Porco, staccato di poco meno di tre punti dal capitano della squadra azzurra. Dal metro, invece, una vittoria decisamente più netta con un vantaggio di venti punti sul rientrante Matteo Santoro.

Il romano era sicuramente uno dei più attesi in quel di Bolzano, visto che tornava in gara dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha condizionato sul finire della scorsa stagione e che gli aveva fatto saltare anche i Mondiali Juniores, oltre a creare qualche intoppo nella preparazione. Si è comunque visto un buon Santoro, terzo dai tre metri e secondo dal metro, dove ha pagato il coefficiente decisamente più basso rispetto a Tocci.

Dai dieci metri la vittoria è andata a Riccardo Giovannini. Il romano ha vinto il duello a distanza con Francesco Casalini, con entrambi che hanno superato 400 punti e con Casalini che può anche recriminare per l’errore nel doppio e mezzo rovesciato raggruppato.

Le gare femminili non sono state di altissimo livello, complici anche le assenze pesanti. Elisa Pizzini comunque ha dimostrato di essere la migliore dal trampolino, vincendo sia dal metro sia dai tre metri, battendo prima Matilde Borello e poi Elettra Neroni. Anche dalla piattaforma erano presenti solo quattro atlete, con il successo di Maia Biginelli.