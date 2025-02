Tuffi, Matteo Santoro segue Chiara Pellacani negli USA: l’azzurro si allenerà a Miami

Non un tuffo nel vuoto. Matteo Santoro ha preso la sua decisione, seguendo le orme della sua amica nella Nazionale italiana di tuffi, Chiara Pellacani. Il talentuoso atleta nostrano, seguito da Alice Palmieri e soprattutto più giovane medagliato della storia della specialità nostrana in un Mondiale dopo l’argento conquistato nel sincro in coppia con Pellacani a Budapest 2022 (oltre ad altre medaglie internazionali), andrà negli Stati Uniti, ovvero a Miami raggiungendo Pellacani.

Il trasferimento ci sarà nel prossimo agosto, dopo i Mondiali di Singapore. La sua gestione tecnica sarà curata da Dario di Fazio (capo allenatore) e Rio Ramirez. Non è stato un ultimo periodo facile per Matteo, come rivelato a OA Sport: “Sono stato fermo due mesi per un problema al ginocchio, che si sta risolvendo ed ora sto andando, diciamo, a provare. Ho avuto una cosa abbastanza grave e, se non fossi intervenuto, c’era la possibilità che mi rompessi il tendine rotuleo. Ho fatto una serie di trattamenti, sono stato fermo e adesso piano piano sto ricominciando“.

“Questo infortunio mi ha impedito di prendere parte ai Mondiali giovanili a Rio, ma se proprio doveva esserci un infortunio, molto meglio che avvenga subito dopo le Olimpiadi e a inizio stagione“, aveva aggiunto. Lo abbiamo visto agli ultimi Assoluti invernali in ripresa.

Si spera che il peggio sia ormai alle spalle e che l’esperienza negli States sappia dargli quel qualcosa in più per crescere soprattutto in termini di coefficienti nelle sue esecuzioni.

POST SU INSTAGRAM DI MATTEO SANTORO