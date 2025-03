Trento-Ziraat Bankasi oggi in tv, CEV Cup 2025: orario andata semifinale, programma, streaming

Il lungo cammino che porta alla finale di Cev Cup passa da una semifinale dura per l’Itas Trentino, che affronta lo Ziraat Bankasi, una delle squadre di punta del movimento turco. Finalista in Supercoppa, finalista al Mondiale per club, semifinalista in Coppa Italia, Trento vuole sbloccarsi in questa stagione, come fece esattamente un anno fa andando a vincere la Champions dopo una stagione avara di soddisfazioni in Italia.

La formazione di Fabio Soli, dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro Civitanova, ha cambiato marcia e non ha più perso, vincendo ben dieci partite consecutive che hanno permesso alla squadra di conquistare il primo posto nella regular season, la semifinale di Coppa Cev e di portarsi sull’1-0 nella serie dei quarti di finale dei playoff contro Cisterna. Nel lungo cammino della Cev Cup, finora i trentini hanno superato l’Arcada Galati, il Benfica, il Brasov e, nei quarti di finale, i francesi del Chaumont. Nell’altra semifinale si affrontano i polacchi dell’Asseco Resovia e i francesi del Tours.

Lo Ziraat Bankasi è il grande favorito per la conquista dello scudetto turco. Lo scorso anno la formazione di Ankara chiuse al terzo posto il campionato nazionale ma riuscì a vincere la Supercoppa, mentre quest’anno, con diversi ex “italiani” in campo, sta dominando la regular season con 20 vittorie e solo 3 sconfitte all’attivo per un totale di 60 punti, ben 13 di vantaggio sul Fenerbahce, secondo. I turchi arrivano da una inattesa sconfitta in campionato sul campo dell’Alanya Bld, ma l’impressione è che si siano risparmiati proprio in vista della trasferta in terra trentina. In Cev Cup la formazione allenata dal turco Mustafa Kavaz ha eliminato i finlandesi del VaLePa, i turchi del Galatasaray, gli spagnoli del Guaguas e nei quarti di finale la squadra slovena dell’ACH Lubiana.

Guarda la Champions League di volley femminile e la Cev Cup di volley maschile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il fischio d’inizio è in programma alla ILT Quotidiano Arena di Trento alle 20.30 di mercoledì 12 marzo. La diretta streaming sarà disponibile in chiaro, previa iscrizione alla piattaforma, su DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Itas Trentino e Ziraat Bankasi

CALENDARIO CEV CUP VOLLEY MASCHILE 2024-2025

ILT Quotidiano Arena di Trento – Semifinali

Mercoledì 12 marzo

Ore 20.30 Itas Trentino-Ziraat Bankasi Ankara – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA CEV CUP 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è prevista la diretta Tv

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.