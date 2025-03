Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi Porto Potenza Picena-San Benedetto del Tronto: orari, percorso, favoriti. Milan centrerà il bis?

Settima e ultima frazione alla Tirreno-Adriatico 2025. Oggi nella Porto Potenza Picena – San Benedetto del Tronto, 147 chilometri la lunghezza del tracciato, ci sarà la consueta passerella finale per il vincitore e l’occasione per le ruote veloci di provare a chiudere con un successo. Andiamo a scoprire la tappa odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

L’assolo finale con cui Juan Ayuso della UAE Tour Emirates-XRG ha vinto la tappa di ieri ha consegnato la vittoria finale al corridore spagnolo. Oggi i corridori affrontano una sola asperità. Il Ripatransone, salita di 8,4 chilometri al 4,7%, è però situato nelle fasi iniziali del percorso e non dovrebbe incidere. La conclusione, come da tradizione, è riservata al circuito finale, da affrontare per ben cinque volte, prima del probabile arrivo in volata.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TIRRENO-ADRIATICO 2025

Domenica 16 marzo- Settima Tappa Porto Potenza Picena – San Benedetto del Tronto (147 km)

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo: 15:45 circa

TIRRENO-ADRIATICO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45, Eurosport2 HD dalle 13:05.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

La conclusione naturale che il disegno del tracciato suggerisce è quella dell’arrivo a ranghi compatti per lasciare libero sfogo alle ruote veloci. Il gruppo dovrà però essere bravo a tenere sotto controllo tutte le possibili fughe pronte a partire per scompaginare i piani. Jonathan Milan della Lidl-Trek, già vincitore a Follonica, potrebbe essere il principale candidato al successo se ha recuperato dai postumi della caduta subita nel corso della terza tappa Tra i principali avversari dello sprinter italiano figurano gli olandesi Olav Kooij della Team Visma | Lease a Bike e Dylan Groenewegen della Team Jayco AlUla, l’irlandese Sam Bennet della Decathlon AG2R La Mondiale Team e Giovanni Lonardi della Team Polti VisitMalta.

.